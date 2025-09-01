LA CAPI AVENTURA LLEGÓ A SU FIN EN ZAPARINQUI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con una gran concurrencia, se vivió el cierre del Mes de las Infancias en el Polideportivo de Zaparinqui. 🌈✨



La tarde estuvo colmada de diversión, con una multitud que disfrutó de juegos, música, talleres, castillos inflables, sorteos de juguetes y bicicletas. 🚲🎁🎶

Este evento, organizado por la Municipalidad de Juan José Castelli junto a la Delegación de la localidad, se ha convertido en un clásico que reúne a las familias zaparinquenses y vecinos de parajes cercanos. 👨‍👩‍👧‍👦💖

El acto fue encabezado por el intendente Pío Sander, acompañado por la delegada municipal Mariana López, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario de Desarrollo Social Javier Bender, la subsecretaria de Familia, Igualdad y Género Solange Sander, y el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero.

🙌 En su mensaje, el intendente agradeció al equipo de trabajo de todas las áreas municipales que hicieron posible que este domingo se convirtiera en una fiesta inolvidable para chicos y grandes, donde cada niño pudo soñar y disfrutar de una jornada dedicada especialmente a ellos.

🍫🥐 Como cierre, grandes y chicos compartieron una deliciosa merienda con chocolatada y pan de leche, celebrando juntos un día que quedará en la memoria de todos.

