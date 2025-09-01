HOY COMIENZA EL PAGO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco reitera que, este lunes, inicia el cronograma de pagos de sueldos correspondiente al mes de agosto para Jubilados de la Administración Pública Provincial. Mañana, será el turno de los empleados activos.

Para los Jubilados: estará disponible hoy para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, desde las 21 horas. Mañana lo podrán hacer por ventanilla.

Para los trabajadores activos: los sueldos estarán acreditados este martes, también disponibles a partir de las 21 horas en cajeros automáticos.

De esta manera, el Gobierno provincial ratifica el cumplimiento en tiempo y forma, de los compromisos salariales con los trabajadores y los jubilados de la provincia.

