MACHAGAI: LA COOPERATIVA AGROPECUARIA CUMPLIÓ 100 AÑOS Y LO CELEBRÓ CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBERNADOR ZDERO

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero acompañó, el acto por el 100° aniversario de la Cooperativa Agropecuaria de Machagai Ltda. “Son 100 años de historia, de vida, de esfuerzos, de logros y de sacrificios. Hoy hay que ratificarlo y queríamos estar presentes por lo que significa el cooperativismo”, señaló el primer mandatario provincial.

En ese sentido, Zdero insistió en la construcción del Chaco desde el esfuerzo compartido y en el valor de las cooperativas. “El egoísmo, la indiferencia, el ‘sálvese quien pueda’ ha hecho mucho daño a la historia de nuestro país y a la de nuestra provincia. Por eso, hay que valorar el trabajo y el compromiso que tienen. Nadie se salva solo, cooperativismo es solidaridad, es unión y también es esfuerzo de trabajo. No hay sociedad en el mundo, no hay una provincia o una nación que salió adelante esperando que venga alguien con una varita mágica y nos traiga las soluciones”, remarcó el Gobernador.

Con un mensaje de esperanza, Zdero sostuvo que los chaqueños son personas que han sabido sobrellevar las adversidades a lo largo de la historia. “No hay que bajar los brazos. Si hay algo que tenemos los chaqueños es coraje, siempre nos levantamos, pese a las adversidades”.

Del mismo modo, reconoció la colaboración de las cooperativas con la actividad rural. “El rol fundamental que han tenido siempre acompañando a quienes producen y trabajan con esfuerzo, porque saben que cuando le va bien al campo le va bien a Machagai, y si le va bien a Machagai, le va bien al Chaco”, aseguró.

“TENEMOS QUE DEJAR UN LEGADO PARA NUESTROS JÓVENES”

“Mi compromiso como Gobernador, a pesar de las dificultades, es a no bajar los brazos. Tenemos un plan de Estado, con un norte, una hoja de ruta a donde queremos ir y que fundamentalmente trascienda a los gobiernos”, apuntó Zdero.

Para finalizar, expresó: “Se necesita determinación, pero fundamentalmente que los chaqueños dejemos de mirarnos de reojo entre nosotros y nos pongamos a trabajar espalda con espalda para que instituciones como esta sigan haciendo de Machagai, del Chaco y de la Argentina un país más grande, con gente honesta, comprometida y de bien. Ese es el legado que tenemos que dejar a las futuras generaciones”.

OSCAR DUDIK: “SON HERRAMIENTAS DE COMPROMISO Y DEDICACIÓN, COMO YA LO DEMOSTRARON EN SUS 100 AÑOS”

El ministro de la de la Producción y Desarrollo Sostenible, Oscar Dudik, acompañado del subsecretario de coordinación, Orlando Morán, mencionó: “Asistimos con mucho gusto al aniversario de esta cooperativa. Son 100 años de esta institución que, sin lugar a duda, es una de las más importantes por su compromiso y dedicación. Entendemos que en función de ese gran compromiso que tenemos con la producción, estas cooperativas son herramientas importantes como ya lo demostró esta institución en sus 100 años”, resaltó Dudik.

JORGE LUIS SERAFINI AL GOBERNADOR: “ES UN ORGULLO QUE HAYA VENIDO, PROMETIÓ Y LO CUMPLIÓ”

El presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Machagai, Jorge Luis Serafini, agradeció la presencia del gobernador Zdero en esta importante fecha para la comunidad.

“Es un orgullo que haya venido. Lo invitamos hace un par de meses, prometió venir y lo cumplió. Estamos orgullosos de poder tener su presencia”, comentó y agregó. “Mi anhelo es que esta cooperativa siga cumpliendo años y continúe al servicio de la comunidad de Machagai”.

MATÍAS SERAFINI: “NO SOLO SE TRATA DE MANTENER LA COOPERATIVA, SINO DE CONTINUAR EL LEGADO DE NUESTROS FUNDADORES”

Matías Serafini, miembro de la comisión directiva de la cooperativa, destacó el crecimiento que la institución ha tenido a lo largo de los años y resaltó el esfuerzo de sus antecesores para que hoy la cooperativa sea lo que es. El anhelo de nuestros antepasados, aquellos visionarios y fundadores de nuestra cooperativa, entendamos que se ha podido cumplir. Por supuesto que en este largo andar se transitaron muchos caminos, tanto de crisis como de desánimos, como posibilidades, pero también hubo épocas buenas, quizás no de vacas gordas, pero sí de un crecimiento y una superación constante”, finalizó.

