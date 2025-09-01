ANSES: LAS FECHAS CONFIRMADAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LOS PAGOS DE SEPTIEMBRE

Este es el calendario de pagos de ANSES para septiembre.

Septiembre está a la vuelta de la esquina y eso significa que la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) empieza a preparar el terreno para depositar cada una de sus prestaciones. Como es habitual en el organismo a esta altura de cada mes, dio a conocer el cronograma de pagos para sus programas, entre los que se destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilación, pensión y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Como sucede en casa mes, el pago de estas asignaciones sociales rige según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada usuario. En esta ocasión, los pagos irán desde el 8 al 26 de septiembre, al mismo tiempo que se conoció un incremento del 1,9%.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados En esta ocasión, los pagos irán desde el 8 al 26 de septiembre.

Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo observarán el pago de septiembre en estas fechas:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre