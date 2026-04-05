TRES FINALISTAS ARGENTINOS EN LOS TRES TORNEOS ATP QUE SE DISPUTAN POR EL MUNDO: QUIÉNES SON
Román Burruchaga, Mariano Navone y Marco Trungelliti intentarán este domingo coronar una semana de ensueño sobre los torneos en polvo de ladrillo.
Otros dos finalistas argentinos
Pero Marcos Trungelliti no será el único argentino que este domingo dispute una final: también lo harán Mariano Navone en Bucarest (Rumania) y Román Burruchaga en Houston (Estados Unidos), en sendos torneos con 250 puntos a repartir para el ranking ATP.
Por su parte, Burruchaga jugará la instancia final del Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship ante un local: Tommy Paul o Francis Tiafoe, quienes por estas horas disputan la otra semifinal del torneo que tiene lugar en Houston.
El hijo de del campeón mundial Jorge Burruchaga llega a la instancia que eventualmente le permitirá estrenar su palmarés en torneos ATP luego de derrotar al también argentino Thiago Tirante por un contundente 6-1 y 6-1 en apenas una hora y un minuto de juego.