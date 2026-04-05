TRES FINALISTAS ARGENTINOS EN LOS TRES TORNEOS ATP QUE SE DISPUTAN POR EL MUNDO: QUIÉNES SON

Trungelliti, Burruchaga y Navone.

Marco Trungelliti alcanzó a sus 36 años su primera final de un torneo ATP, en esta ocasión del Grand Prix Hassan II que se disputa en Marrakech (Marruecos) y reparte 250 puntos para el ranking mundial de tenis, en la semana previa al Masters 1000 de Montecarlo. Como ya se informó,(Marruecos) y reparte 250 puntos para el ranking mundial de tenis, en la semana previa al Masters 1000 de Montecarlo.

El argentino, 117° del ranking, se convirtió así en el finalista primerizo más veterano de la Era Abierta, venciendo al primer preclasificado y vigente campeón Luciano Darderi (19°) por 6-4 y 7-6(2) en dos horas y 10 minutos de juego. Además, alcanzó otro hito: desde el lunes próximo estará entre los cien mejores jugadores del mundo, algo que no había logrado en su larga carrera profesional y siendo el más veterano en hacerlo.

Trungelliti buscará el título ante el joven español Rafael Jódar, de 19 años y 89° de ranking, otro debutante en una final ATP Tour que superó claramente por 6-2 y 6-1 al también argentino Camilo Ugo Carabelli. Este domingo, entonces,que superó claramente por 6-2 y 6-1 al también argentino Camilo Ugo Carabelli.

Marco Trungelliti. Otros dos finalistas argentinos Pero Marcos Trungelliti no será el único argentino que este domingo dispute una final: también lo harán Mariano Navone en Bucarest (Rumania) y Román Burruchaga en Houston (Estados Unidos), en sendos torneos con 250 puntos a repartir para el ranking ATP.

Navone llega a la final del Tiriac Open presented by UniCredit Bank tras derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp por 5-7, 7-6(3) y 7-5, un extenso y durísimo partido que se extendió durante tres horas y 32 minutos.