MURIÓ AHOGADA UNA NENA CHAQUEÑA, EN UNA PILETA DE PASO DE LA PATRIA

La Policía de Corrientes informó este sábado que una niña de dos años falleció, luego de caer a una pileta, en una casa de fin de semana en Paso de la Patria.

El hecho se registró alrededor de las 11.10, en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Misiones de la localidad correntina.

Según las primeras informaciones, la menor habría ingresado al agua de manera accidental en un momento de descuido.

Tras advertir lo sucedido, sus familiares, provenientes del Chaco, la asistieron de inmediato y la trasladaron de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico.

Pese a los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó el fallecimiento de la niña.

Por el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre cómo ocurrió el hecho. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Primera de Paso de la Patria, que continúa con las actuaciones correspondientes, para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.