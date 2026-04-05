Enzo Fernández, presente en el Stamford Bridge pese a la sanción del Chelsea

En medio de un momento particular en su relación con el club, Enzo Fernández volvió a estar en el centro de la escena en Stamford Bridge. El mediocampista argentino, actualmente suspendido por dos partidos tras unas declaraciones sobre su futuro que no cayeron bien puertas adentro, decidió asistir igualmente al estadio para acompañar a sus compañeros en el cruce frente a Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup. Su presencia no pasó desapercibida y fue leída como un gesto de compromiso en medio de la polémica.

El ex River Plate, que llegó a Chelsea como una de las grandes apuestas del club londinense tras consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2022, atraviesa días de tensión luego de que sus palabras generaran malestar en la dirigencia y parte del entorno del equipo. La sanción disciplinaria lo dejó fuera de las canchas en un tramo importante de la temporada, justo cuando el conjunto inglés busca avanzar en uno de los torneos más tradicionales del fútbol británico.

Más allá de la suspensión, Fernández optó por mostrarse cercano al plantel y seguir de cerca un partido clave en las aspiraciones del equipo en la FA Cup, una competencia que suele ser una vía de salvación para clubes que no atraviesan su mejor momento en la liga local. En ese contexto, su presencia en el estadio fue interpretada como una señal hacia adentro: el mediocampista no se desentiende del grupo y busca mantener su lugar dentro de la dinámica del vestuario.