CON UN EVENTO VIRTUAL EMPRENDE U 2026 ABRIÓ INSCRIPCIONES CON UN LANZAMIENTO FEDERAL EN SIMULTÁNEO

El rector Omar Larroza participó del streaming con el que se lanzó la edición de este año del concurso para jóvenes de entre 16 y 25 años de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco y Corrientes, que deseen desarrollar proyectos innovadores con impacto en sus comunidades. El periodo de inscripciones estará abierto hasta el 30 de abril.

Con un evento virtual que reunió en simultáneo a referentes de seis universidades nacionales, se realizó el lanzamiento oficial del Concurso Emprende U 2026; la iniciativa está orientada a jóvenes de entre 16 y 25 años que deseen desarrollar proyectos innovadores con impacto en sus comunidades.

Este miércoles 1 de abril, a partir de las 12 horas se realizó el acto de lanzamiento transmitido por el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). El rector de la UNNE, Omar Larroza participó del streaming y destacó el espacio extraordinario para visibilizar las ideas, socializar las experiencias y para la sana competencia”.

“Porque de eso se trata también, de que nuestros estudiantes sepan que el esfuerzo tiene sus frutos”, agregó.

Destacó además el valor de que “podamos constituirnos en actores de desarrollo productivo, en este contexto tan difícil para las universidades”. Y felicitó a los participantes asegurándoles “nuestro pleno compromiso de acompañarlos”.

Además de las universidades mencionadas, también participarán de esta edición la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Tucumán.

“Tu idea sale a la cancha!”

Así, se lanzó Emprende U 2026 y quedaron abiertas las inscripciones que se extenderán hasta el 30 de abril próximo. Podrán participar del concurso estudiantes de entre 16 y 25 años de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco y Corrientes, para desarrollar proyectos innovadores con impacto en sus comunidades, a través de un proceso de formación, mentoría y acompañamiento.

Hay hasta 10 millones de pesos en premios y la final este año será en Rosario, Santa Fe.

Una vez inscriptos los equipos participarán de la Emprende U Digital Academy, un recorrido formativo virtual que comenzará el — de mayo, donde accederán a contenidos clave para el desarrollo de sus proyectos.

Luego se realizarán las semifinales provinciales, con bootcamps presenciales en cada territorio que incluirán mentorías, espacios de intercambio, feria de ideas y competencias de pitch. De estas instancias surgirán los equipos finalistas que avanzarán a la última fase.

La Gran Final Nacional – Emprende U Summit se llevará a cabo el 13 y 14 de agosto en Rosario, Santa Fe, donde los proyectos seleccionados competirán por 10 millones de pesos en premios, además de acceder a instancias de visibilidad y vinculación con el ecosistema emprendedor.

A lo largo de todo el proceso, los participantes contarán con acompañamiento especializado, formación práctica y la posibilidad de conectar con otros emprendedores, referentes y organizaciones del ámbito productivo y tecnológico.

Inscripciones, bases y requisitos

Pueden participar estudiantes de 16 a 25 años de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco y Corrientes formados en equipos de 2 a 4 personas. No es necesario inscribirse con una idea resuelta.

Las inscripciones se realizan de manera online y ya se encuentran abiertas en el siguiente link.

Conocé las bases y condiciones.

Con esta nueva edición, Emprende U reafirma su objetivo de fortalecer el talento joven y promover la innovación en todo el país, a través del trabajo articulado entre universidades, estudiantes y actores del entramado productivo.

Una década impulsando el emprendedorismo joven

El programa Emprende U nació en 2014 como una iniciativa de la Universidad Nacional de Cuyo, a través de su Incubadora de Empresas, con el objetivo de fomentar la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor en jóvenes estudiantes. Desde sus inicios, se propuso como un espacio de formación y acompañamiento para transformar ideas en proyectos concretos.

A lo largo de los años, el concurso se consolidó como una experiencia formativa integral, que combina capacitación virtual, mentorías personalizadas y espacios de vinculación con actores del ecosistema emprendedor. Miles de estudiantes de entre 16 y 25 años han participado en sus distintas ediciones, desarrollando habilidades clave como el trabajo en equipo, el liderazgo y la innovación.

En los últimos años, Emprende U dio un salto hacia la federalización, ampliando su alcance a nuevas provincias y sumando universidades coorganizadoras como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Nordeste, y en este 2026 se suma la Universidad Nacional de Tucumán. Este crecimiento permite integrar a estudiantes de distintas provincias en una misma propuesta.

Con más de una década de trayectoria, Emprende U se posiciona hoy como uno de los concursos de jóvenes emprendedores más importantes del país, conectando a miles de participantes en una red federal que promueve la innovación, el desarrollo local y la generación de soluciones con impacto social, económico y ambiental.

Más info en emprendeuncuyo@gmail.com y www.uncuyo.edu.ar/emprendeu.

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