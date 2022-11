TRAS LA LIBERTAD DE RAMOS, SU FAMILIA APUNTA CONTRA MIEMBROS DE LA POLICÍA: «EL NARCOTRÁFICO COMPRA VOLUNTADES»

El comisario Gerardo Ramos se acercó a la redacción de Diario Chaco, confirmó su intención de volver a la Comisaría Segunda y anunció que demandarán a integrantes de la División Delitos contra la Propiedad.

A 24 horas de haber obtenido su libertad, el comisario Gerardo Ramos, imputado por «asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público», se acercó a la redacción de Diario Chaco junto a su padre, el comisario inspector retirado, Horacio Ramos. Durante la entrevista, se respaldaron en la nulidad del acta de secuestro del teléfono de «Tuli» Carrizo que fue clave para la detención del policía en septiembre de este año.

El padre de Ramos insistió en el «direccionamiento» de esta causa – a su criterio «armada»- por parte de la División Delitos contra la Propiedad. «Pensamos que hay alguien más arriba que está colaborando para que esto suceda», dijo al recordar que su hijo formó parte del operativo que concluyó con el hallazgo circunstancial y posterior secuestro de 44 kilos de cocaína.

Gerardo y Horacio Ramos Crédito: Sebastián Silva (Diario Chaco)

Según comentó la familia Ramos, creían que a partir de la resolución de la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional la fiscal Lilian Beatriz Irala firmaría el sobreseimiento del comisario. Esto no ocurrió ya que ordenó la libertad pero lo dejó sujeto a la causa que aún sigue su curso. «Nos extraña notablemente que ya no lo haya sobreseído, pero también entendemos los pasos procesales para que esto ocurra», indicó el oficial retirado de la fuerza.

Sobre los vínculos surgidos entre Gerardo Ramos y Néstor «Tuli» Carrizo, la familia optó por insistir en que «el hecho no existió para la Justicia» y que «a partir de ahí, entendemos, que el hecho no existió, es decir que no se puede decir públicamente y deliberadamente ´connivencia entre un policía y delincuente´ porque para la Justicia y para nosotros el hecho no existió».

Ramos (padre) también cuestionó la imputación al resaltar que «la asociación ilícita para que se configure tiene que ser de tres o más personas, tiene que comprobar la Justicia que se reúnen y tiene que comprobar qué delitos cometieron. En este caso no se comprobó ninguna de esas tres cosas».

Comisario Gerardo Ramos Crédito: Sebastián Silva (Diario Chaco)

«DIRECCIONAMIENTO»

«El caso fue direccionado hacia mi hijo por el personal de la División Delitos contra la Propiedad. ¿Por qué? Hay dos informes que tienen discrepancias: en uno, un oficial dice que lo detienen – a «Tuli» Carizo- y que no tiene ningún elemento encima y en otro dice que descartó el teléfono. La abogada de Carrizo, en las pruebas que presenta ante el Tribunal, le dice a la fiscal ´el personal policial ingresó a la casa donde estaba Carrizo, sustrajo el teléfono desde el interior y realiza el acta´», relató el comisario retirado durante la entrevista con DCH . Cabe destacar que el imputado Gerardo Ramos optó por permanecer en la entrevista pero no hablar para -según dijo su padre- no perjudicar el caso.

Horacio Ramos, comisario inspector retirado Crédito: Sebastián Silva (Diario Chaco)

Siguiendo con el cuestionamiento del secuestro del móvil, añadió: «Esto se demuestra siguiendo el camino del oficial que hizo el acta de secuestro porque figura que se inició 18.50 y Carrizo junto con Castillo, que son los policías informantes, llegaron a Investigaciones a las 19.05 y previo a eso estuvieron en Sanidad Policial 18.48. Es imposible que haya estado en dos lugares distintos a la vez, teniendo en cuenta que el acta, supuestamente, se hizo en Fontana».

Gerardo y Horacio Ramos Crédito: Sebastián Silva (Diario Chaco)

«La causa fue direccionada, más teniendo en cuenta que manipularon el teléfono de Carrizo donde evidentemente agregaron cosas y borraron otras que no le convenían a los policías intervinientes . Estamos plenamente convencidos que la causa estaba armada», sentenció Ramos.

En ese sentido confirmaron que demandarán a los policías que participaron en la detención de «Tuli» Carrizo y en el secuestro de su teléfono celular, aunque no descartan que la investigación que surja se extienda a jefes de la división a la que pertenecen. «Ahí hay un delito que se cometió y ahí van a tener que investigar todo lo que ocurrió», consideró al hablar de la intención de «perjudicar» a su hijo.

Gerardo y Horacio Ramos Crédito: Sebastián Silva (Diario Chaco)

«Esto fue planeado para perjudicarlo a él, vaya uno a saber por qué causa. Nosotros creemos que, como él, junto a sus compañeros, secuestró 44 kilogramos de cocaína, la mayor cantidad de estupefaciente que se secuestró en la historia de Chaco, pensamos que hay alguien más arriba que está colaborando para que esto suceda. El narcotráfico compra voluntades y nosotros lo consideramos, si bien no tenemos los elementos todavía para probarlos «, cerró Ramos.

Fuente: Diario chaco