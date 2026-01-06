TRAS LA CAPTURA DE MADURO, LA OPOSICIÓN VENEZOLANA SE REORGANIZA MIENTRAS CORINA MACHADO SE AFERRA A TRUMP

Combo de fotografías de archivo que muestran a la nueva líder chavista, Delcy Rodriguez, y a la jefa de la oposición venezolana María Corina Machado (Fotos: EFE).

María Corina Machado, desde una nueva “clandestinidad” no revelada por razones de seguridad, se esfuerza por mostrarse agradecida con Donald Trump. Pero la dirigencia opositora atrincherada en Venezuela no sale aún de su asombro tras el brutal “ninguneo” del presidente estadounidense hacia la Premio Nobel de la paz y al antichavismo en general.

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, dejó un sabor amargo para la oposición venezolana. Tras la efervescencia derivada de la salida del poder del líder chavista, siguió el estupor por la forma en que Trump minimizó la figura y el rol de Machado.

“Es una mujer muy agradable, pero no tiene el apoyo en Venezuela ni el respeto dentro del país”, dijo el mandatario republicano. El comentario dejó helados a la dirigencia antichavista más allá de los esfuerzos públicos por alinearse en forma total a la Casa Blanca.

“Naturalmente, la oposición liderada por Machado es quizás la que peor parada queda después de los eventos de este fin de semana”, dijo a TN la analista Renata Segura, directora del Programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, una ONG dedicada a la resolución de conflictos.

Cuál será el rol de la oposición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro

Trump sostiene que la mayoría de la dirigencia opositora venezolana está en el exilio. En ese escenario, según la visión de la Casa Blanca, tanto Machado como Edmundo González Urrutia, considerado por Washington y la oposición como el presidente legítimo de Venezuela, no tienen el poder para garantizar gobernabilidad en una eventual administración bajo su ala.

El republicano necesita esa gobernabilidad para cumplir sus planes de adueñarse del petróleo venezolano, como dejó en claro en su discurso del sábado en el que no mencionó una sola vez la palabra democracia. Por eso apoyó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como la nueva líder chavista con la que negociar bajo la amenaza de volver a atacar.

Una mujer venezolana sostiene una bandera de su país en El Doral, Florida (Foto: Scott McIntyre/The New York Times)

Pero la decisión no es fácil de digerir para el activismo venezolano.

“Todavía muchos no salen de su asombro por haber sido dejados totalmente por fuera. La verdad es que eso obliga a organizarse en una real coalición colaborativa. No siguiendo patrones caudillistas”, dijo a TN una fuente opositora en Caracas que pidió el anonimato por razones de seguridad.

Otra fuente opositora, que también solicitó reserva de su nombre por los mismos motivos, confió: “Mi primera reacción fue de profundo rechazo, que sigo teniendo, pero también entiendo que la manera de desmantelar todo esto tiene que ser a través de una fuerza que definitivamente acabe con el aparato represor del régimen”.

Además, afirmó: “No dudo de que haya habido algún tipo de conversación con María Corina. No creo que ella lo esté aceptando totalmente”.

¿Donald Trump está enojado con María Corina Machado por el Nobel?

En un mensaje en sus redes sociales, Machado agradeció este lunes a Trump por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley” y aseguró que su país será “el principal aliado” de Estados Unidos. Buscó alinearse sin fisuras junto a Washington.

Ahora empiezan todo tipo de conjeturas. El diario The Washington Post dijo que la decisión de Machado de aceptar el Nobel de la Paz, un premio codiciado por el magnate neoyorquino, le costó a la activista el respaldo de Trump para liderar una transición en Venezuela.

“Si lo hubiera rechazado y dicho: ‘No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”, dijo una fuente citada por el periódico.

Manifestantes venezolanos levantan una imagen de Maria Corina Machado en Santiago de Chile (Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza)

En su diálogo con TN, la analista Renata Segura afirmó: “No solamente Estados Unidos no le entregó el poder, como esperaban, sino que Trump directamente dijo que Machado no tiene el respaldo o el respeto necesario para liderar a Venezuela. Aunque hay especulaciones que esto puede ser el resultado de una rencilla personal de Trump por el Nobel, es también claro que la estrategia de Machado de pedir ayuda a EE.UU. admitiendo que su equipo no podía cambiar las cosas en el terreno en Venezuela le ha dejado la impresión a Trump de que no son fuertes“.

Sin embargo, Segura dudó de que un eventual “acuerdo” entre Trump y el nuevo chavismo pueda ser duradero.

“Sabemos que dentro del partido Republicano, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio, hay un interés real en ver una transición democrática en Venezuela, y eso tiene por necesidad que incluir a la oposición”, dijo.

En ese marco, Segura señaló: “La oposición ha sido relegada en el futuro inmediato a ser un espectador de la estrategia que ellos mismos apoyaron y que esperaban les entregara el poder, pero no descartaría que regresen a estar en la conversación en el futuro”.

“Hay que pensar también que hay sectores de la oposición que estuvieron más abiertos a dialogar con el gobierno chavista que podrían ser favorecidos por las actuales circunstancias, ya que habría menos resistencia de los sectores más duros del chavismo a entrar en una coordinación con ellos”, concluyó.