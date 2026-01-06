Gran dilema en River: rechazo mayoritario ante la chance de sumar a Sebastián Villa

A ese rechazo se sumó un duro pronunciamiento de River Feminista, un colectivo integrado por socias e hinchas del club. “Decimos ¡No!”, arrancaron, y ampliaron: “Corresponde manifestar nuestro repudio absoluto y categórico frente a una posibilidad que, de concretarse, resultaría incompatible con los valores que un club deportivo, social y cultural debería representar”.

Más adelante, profundizaron: “La eventual incorporación de una persona con una condena firme por violencia de género no solo no reflejaría los valores del club, sino que transmitiría un mensaje profundamente preocupante”. La figura de Villa, además, estuvo rodeada de otros episodios judiciales, como una denuncia por abuso sexual en 2021, de la que fue absuelto tras un acuerdo procesal. Todo ese contexto refuerza el rechazo y marca una línea divisoria clara entre lo deportivo y lo institucional.

Así, la posibilidad de que Sebastián Villa llegue a la institución de Núñez expuso una discusión de fondo: hasta dónde puede llegar el fútbol cuando entran en juego valores sociales y éticos. Para una mayoría contundente de hinchas, la respuesta es clara y no admite matices: hay límites que ningún talento puede justificar.