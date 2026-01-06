CRONOGRAMA DE PAGOS DE PROGRAMAS PROVINCIALES

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, el cual comenzará a abonarse a partir de este viernes 9.

Los montos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos habilitados.

Detalle de fechas:

Viernes 9 de enero

-Pueblos Originarios (Ministerio de Salud)

-Expertos (Ministerio de Salud Pública)

Jueves 15 de enero

-Becas Más Salud (Ministerio de Salud)

-Becas Más Gobierno (Ministerio de Gobierno)

Viernes 16 de enero

-Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión – Ministerio de Desarrollo Humano)

-Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva – Ministerio de Desarrollo Humano)

-Programa de Reconversión Laboral Canillitas (Ministerio de Desarrollo Humano)

-Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos (Ministerio de Educación)

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas destacaron que el cronograma tiene como objetivo ordenar los pagos y evitar concentraciones innecesarias, garantizando que los beneficiarios puedan disponer de sus acreditaciones de manera ágil y segura, mediante el uso de los canales electrónicos del NBCH.

