Tras el batacazo en Provincia, Diego Santilli aseguró que cumplirá con su promesa y se pelará

La Libertad Avanza dio el batacazo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas celebradas el domingo de la mano de Diego Santilli. El actual diputado nacional, que renovará su banca a partir del próximo 10 de diciembre, había saltado al primer lugar de la lista luego de que José Luis Espert tuviera que bajarse de la carrera electoral tras quedar involucrado con el narco, a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, Federico «Fred» Machado.

Antes de los comicios, Santilli había prometido que, en caso de lograr lo que parecía en ese entonces un completamente improbable triunfo, se pelaría en caso de dar el batacazo. Finalmente el batacazo se convirtió en realidad y ahora Santilli anticipó que cumplirá con su promesa.

“Asumí un compromiso y lo voy a tener que cumplir. Tendremos que ver cuál es el tamaño de corte, pero el compromiso lo cumplo. Voy a tener que cortarme el pelo”, aseguró Santilli en diálogo con radio Rivadavia.

Sobre la inesperada victoria en territorio bonaerense, el legislador señaló. “Yo solo fui alguien que hizo ese camino en el medio, ese cable que conectó con la sociedad. El Presidente y la sociedad de la provincia de Buenos Aires decidió ir hacia adelante”.

En ese marco, reafirmó que la victoria pertenece “a todos los ciudadanos de la Provincia que quieren vivir de una manera distinta”. “ El triunfo es de los bonaerenses que eligieron ir hacia adelante y no volver al pasado, y del Presidente. Y yo solo interpreté ese camino. Lo dije hace un año, que no importa en qué lugar, hay que acompañar y ayudar”, consideró, a su vez, en declaraciones a TN. “Hay que estar porque los argentinos y los bonaerenses nos merecemos algo distinto -continuó-. Estaba mirando el color de la provincia, cómo quedó pintada. Cincuenta días atrás era como escalar el Everest”. Lo dije hace un año, que no importa en qué lugar, hay que acompañar y ayudar”, consideró, a su vez, en declaraciones a TN. “Hay que estar porque los argentinos y los bonaerenses nos merecemos algo distinto -continuó-. Estaba mirando el color de la provincia, cómo quedó pintada. Cincuenta días atrás era como escalar el Everest”.