TRAS EL BATACAZO EN PROVINCIA, DIEGO SANTILLI ASEGURÓ QUE CUMPLIRÁ CON SU PROMESA Y SE PELARÁ
Diego Santilli se había comprometido con el troll libertario Gordo Dan a pelarse en vivo en el canal de streaming ultra oficialista.
Sobre el debut a nivel nacional de la Boleta Única Papel (BUP), Santilli consideró que «este es un sistema que vino para quedarse. Primero, la votación fue recontra ágil, sencilla, entrabas, marcabas y te ibas. Se terminó con la truchada, la tapadita, las cosas que son insoportables en décadas en nuestro país”.