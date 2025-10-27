EL HURACÁN MELISSA ALCANZÓ LA CATEGORÍA 5 Y PODRÍA CAUSAR UNA CATÁSTROFE EN JAMAICA
El país insular se prepara para un impacto directo con inundaciones severas y vientos de casi 270 km/h.
Se pronostica que luego de azotar a Jamaica, el huracán se desplace por el sureste de Cuba el martes por la noche y a través del sureste de Bahamas el miércoles.
Desde el NHC estiman que es probable que se produzcan algunas fluctuaciones en su intensidad antes de que toque tierra, pero advierten que incluso a Cuba llegará como un huracán mayor extremadamente potente y mantendrá su fuerza al atravesar el sureste de Bahamas.