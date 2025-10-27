El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y podría causar una catástrofe en Jamaica

El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y se dirige hacia Jamaica, donde se esperan vientos catastróficos y potencialmente mortales, e inundaciones y marejadas ciclónicas esta noche y la madrugada del martes. Especialistas instaron a la población a que busquen refugio de inmediato. El fenómeno ya causó al menos cuatro muertes en Haití y República Dominicana.

Melissa se fortaleció este lunes durante su lenta trayectoria en el mar Caribe, con vientos de casi 270 km/h. Según el pronóstico, se espera que el núcleo del huracán se desplace sobre Jamaica entre esta noche y la madrugada del martes.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que se esperan vientos catastróficos, inundaciones y marejada ciclónica en el país insular, por lo que instaron a los habitantes a buscar un refugio y protegerse.

“Inundaciones repentinas catastróficas que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra son probables desde hoy y hasta el martes. Vientos catastróficos en la pared del ojo tienen el potencial de causar falla estructural total especialmente en áreas de elevación más alta. Esto resultará en daños infraestructurales extensos, cortes de energía y de comunicación, y comunidades aisladas. Se esperan marejada ciclónica y olas dañinas a lo largo de la costa sur”, advirtieron desde el NHC.

“Este potencial extremo de lluvias, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica”, indicó Jamie Rhome, subdirector del NHC, en una sesión informativa transmitida por internet y advertió: “Usted debe quedarse donde esté y prepararse para soportar esto durante varios días. Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salga después del atardecer.”