Lanús: violenta agresión de un patovica terminó en batalla campal y dejó varios jóvenes heridos

La Unidad Funcional de Instrucción 6 de Lanús intervino de oficio tras la difusión de los hechos en medios de comunicación. Según fuentes judiciales, existen sospechas de posible connivencia entre personal de la comisaría primera y la seguridad del pub.

La fiscalía informó que ambas partes se presentaron por separado en la dependencia policial y se iniciaron actuaciones por «lesiones», se realizaron los reconocimientos médicos de los involucrados y se tomaron las declaraciones testimoniales de los heridos. Además, se notificó a los presuntos responsables sobre la situación de la causa.

Violencia en Berisso: le chocó el auto, discutieron y lo arrastró arriba del capot

Una dramática escena vivió un vecino de la localidad bonaerense de Berisso cuando el sábado al mediodía, en medio un breve respiro del temporal que azotaba a la zona, el conductor de un BMW le chocó el auto y, cuando intentó detenerlo, el automovilista aceleró, arrastrándolo a lo largo de una cuadra antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió en la calle 152 entre 13 y 14. Todo comenzó cuando el conductor del vehículo de alta gama chocó contra un taxi que se encontraba estacionado frente a una vivienda. Lo que parecía ser un simple accidente de tránsito se tornó violento tras una breve discusión entre ambos conductores.

Con motivo de la inundación, el propietario del taxi había dejado su auto estacionado sobre la vereda a las seis de la mañana y estaba en su casa cuando escuchó un fuerte golpe. Al salir, vio al BMW maniobrando para retirarse del lugar y decidió actuar. Había dañado tanto su vehículo como la reja de la vivienda.

El taxista intentó dialogar con el responsable desde la ventanilla del acompañante para que se hiciera cargo de los daños que había ocasionado el choque, pero ante la negativa, se puso frente al vehículo.

Sin embargo, tal como se ve en las imágenes, el conductor del BMW ni siquiera bajó la ventanilla y se negó a descender del auto. En medio de la tensión, el dueño del taxi se paró frente al vehículo y le dio un fuerte golpe en el capot para llamar su atención. Esa acción desató la violenta maniobra.

De un momento a otro, el conductor del BMW aceleró con fuerza y el taxista quedó colgado del capot. La víctima relató luego al portal 0221 que tuvo que aferrarse de los limpiaparabrisas para no caer mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad por la cuadra.

El dramático y desesperante trayecto se extendió por unos 100 metros, hasta que el BMW frenó de golpe en una esquina. El taxista salió despedido y cayó sobre asfalto. Según relató la víctima, tuvo miedo de ser atropellado por el conductor.

Tras el incidente, el conductor del BMW se dio a la fuga y continúa prófugo.

El taxista radicó la denuncia formal en la comisaría y el conductor responsable del choque es intensamente buscado por la Policía. La investigación sigue en curso.