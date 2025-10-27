IDENTIFICAN A UN URUGUAYO Y DESCUBREN QUE TENIA PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre fue demorado en la Peatonal Perón por agentes de la División Caminantes.

Sucedió a eso de las 12.45. Los uniformados se acercaron a esta persona mayor de edad y solicitaron se identifique.

Hizo entrega de su cedula de identidad y con ello, el personal ingreso los datos al Sistema SIFCOF, el cual informo que sobre este hombre pesaba un pedido de captura desde el 2016 por” Supuesta Falsificación de Identidad Destinado A Acreditar La Identidad Presentante”, a solicitud de la Fiscalía Federal de Primera Instancia De Bell Ville Córdoba y a su vez el mismo presenta una irregularidad en el Ingreso al país.

Seguidamente se dio intervención personal de la División Información de Personas Extranjeras, quienes se abocaron a sus tareas de rigor.-

Relacionado