Cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores tras la categórica victoria de La Libertad Avanza

El sello de Fuerza Patria no está presente en todas las provincias pero aún así cosechó el 31,68% de los votos y conservará la primera minoría con 97 escaños en la Cámara de Diputados. La nueva iteración del peronismo perdió cuatro bancas de las 48 que se jugó en las elecciones del domingo pasado.

El único punto «a favor» de la oposición es que el oficialismo no tiene los números para dar quórum ni aprobar leyes por mayoría simple.

Cómo queda el Senado después del 10 de diciembre

Además de los 127 diputados que entrarán en funciones o renovarán sus bancas el 10 de diciembre, ese día también se le tomará juramento a los 24 flamantes nuevos miembros del Senado.

El escenario del Senado se vio revolucionado con las elecciones legislativas porque el «azul» de Unión por la Patria (ahora Fuerza Patria) quedó desplazado a menos de la mitad del recinto: el peronismo retuvo 28 escaños contra los 20 de La Libertad Avanza, que sumó 13 el domingo pasado.

Las verdaderas fuerzas perdedoras fueron el PRO, cuyo bloque pasó de tener 35 integrantes a 14, y la Unión Cívica Radical (UCR), que quedó en 9 después de haber sido 13.

La Cámara alta del Congreso quedó realmente polarizada tras estas elecciones, con un gran número de fuerzas provinciales en el medio del peronismo y el espacio libertario, que ya asimiló a radicales y nombres del PRO.