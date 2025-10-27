CUÁNDO ASUMIRÁN LOS NUEVOS DIPUTADOS Y SENADORES TRAS LA CATEGÓRICA VICTORIA DE LA LIBERTAD AVANZA
El oficialismo ganó terreno en las elecciones legislativas a nivel nacional al obtener la mayoría de los 127 diputados y 24 miembros del Senado.
Cómo quedará Diputados tras el 10 de diciembre
A partir de esa fecha La Libertad Avanza pasará a tener 83 bancas en la Cámara de Diputados, pero el espacio libertario incluye además a los 10 legisladores que no están afiliados de manera oficial, que son los del PRO (liderados por Diego Santilli, que hizo campaña con el presidente Javier Milei por el territorio bonaerense) y la mendocina Pamela Verasay, que aún figura como radical.
En cambio, el peronismo obtuvo un apoyo tibio aún en distritos como la provincia de Buenos Aires, donde un mes y medio atrás había quedado como primera fuerza.
El único punto «a favor» de la oposición es que el oficialismo no tiene los números para dar quórum ni aprobar leyes por mayoría simple.
Cómo queda el Senado después del 10 de diciembre
Además de los 127 diputados que entrarán en funciones o renovarán sus bancas el 10 de diciembre, ese día también se le tomará juramento a los 24 flamantes nuevos miembros del Senado.
El escenario del Senado se vio revolucionado con las elecciones legislativas porque el «azul» de Unión por la Patria (ahora Fuerza Patria) quedó desplazado a menos de la mitad del recinto: el peronismo retuvo 28 escaños contra los 20 de La Libertad Avanza, que sumó 13 el domingo pasado.
Las verdaderas fuerzas perdedoras fueron el PRO, cuyo bloque pasó de tener 35 integrantes a 14, y la Unión Cívica Radical (UCR), que quedó en 9 después de haber sido 13.
La Cámara alta del Congreso quedó realmente polarizada tras estas elecciones, con un gran número de fuerzas provinciales en el medio del peronismo y el espacio libertario, que ya asimiló a radicales y nombres del PRO.