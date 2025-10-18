TRAS ALLANAMIENTOS DETUVIERON A UN HOMBRE, SECUESTRARON UN BOVINO Y CARNE FAENADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se instruyeron actuaciones judiciales por Supuesto Abigeato

Los efectivos de la División Rural Metropolitana llevaron a cabo tres allanamientos en la zona urbana de la localidad de Fontana, investigaban a un hombre por Supuesto Abigeato.

Luego de registrar las tres fincas lograron la detención de un hombre de 30 años que tenía en su poder un animal bovino con similares características al denunciado, por ello fue conducido y notificado de su aprehensión. Además secuestraron un equipo de montaje completo, una cabeza de animal bovino, 30 kilos de carne faenada, una escopeta calibre 16 y un revólver calibre 38.

Se instruyeron actuaciones por Supuesta infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino.

Relacionado