TENÍA UN ARMA DE FUEGO ENTRE SUS PRENDAS FUE DETENIDO

Los efectivos acudieron a Villa Itatí e identificaron al armado, en su poder secuestraron una tumbera, el hombre de 35 años fue conducido y notificado de su aprehensión.

Pasada la medianoche los efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Séptima recorrían las calles de la jurisdicción en prevención de ilícitos y contravenciones.

Mientras patrullaban por el barrio Villa Itatí por la calle Humaitá, vieron un sujeto que escondió lo que parecía ser un arma de fuego entre sus prendas. Se acercaron a él, y se identificaron como policías.

Allí realizaron una palpación superficial y descubrieron que tenía escondida un arma de fabricación cacera armada con un caño metálico, y un cartucho calibre 16. Ante este hallazgo labraron acta de secuestro y condujeron al hombre de 35 años a la dependencia policial.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que el conducido sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción al Artículo 189° Bis del Código Penal.

