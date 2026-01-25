¿TRANSFERISTE DINERO A UNA CUENTA EQUIVOCADA?: QUÉ HACER Y CÓMO EVITAR QUE TE VUELVA A PASAR

Transferir dinero desde el celular ya es parte de la vida cotidiana en Argentina. Pagos, compras y envíos entre personas se resuelven en segundos gracias a las transferencias inmediatas y las billeteras digitales. Pero esa misma velocidad tiene una contracara: cuando hay un error, el margen para corregirlo es mínimo.

En los últimos días, un caso ocurrido en Córdoba volvió a encender las alertas. Una mujer transfirió más de $3,4 millones tras ingresar mal un alias . El dinero terminó en una cuenta de la provincia del Chaco y fue necesaria la intervención del Departamento de Cibercrimen para identificar al destinatario y lograr la devolución. El desenlace fue favorable, pero no siempre ocurre.

El episodio dejó en evidencia una regla clave del sistema: las transferencias son inmediatas y, en principio, irreversibles. Un solo carácter mal tipeado puede derivar en pérdidas importantes si no hay colaboración del receptor.

Cinco claves para transferir dinero sin errores

Ante este tipo de situaciones, billeteras digitales como Mercado Pago refuerzan una serie de recomendaciones para reducir riesgos y operar con mayor seguridad.

1. Revisar todos los datos antes de confirmar

Antes de enviar dinero, es indispensable chequear alias, CUIT o CUIL y nombre del destinatario. Si alguno de esos datos no coincide, conviene frenar la operación. Siempre que sea posible, se recomienda copiar y pegar el alias o el CBU/CVU para evitar errores de tipeo.

2. Guardar a los destinatarios frecuentes

Agendar a las personas a las que se les transfiere habitualmente reduce de forma significativa las equivocaciones. También es útil seleccionar al receptor desde el historial de transferencias, en lugar de cargar los datos desde cero cada vez.

3. Tomar en serio las alertas de seguridad

Muchas aplicaciones incorporan avisos preventivos antes de confirmar operaciones sensibles. Por ejemplo, alertas cuando se envía dinero a un destinatario nuevo o cuando la transferencia se realiza durante una llamada, una situación frecuente en intentos de estafa. La recomendación es clara: si aparece una advertencia, detenerse y revisar.

4. Desconfiar de pedidos urgentes o bajo presión

Ninguna billetera ni entidad financiera solicita transferencias o datos personales por teléfono, redes sociales o mensajes. Los pedidos apurados, las excusas dramáticas o las promesas de ganancias rápidas son señales de alerta. Actuar con apuro suele ser el primer paso hacia el error.

5. Qué hacer si el dinero se envió a la cuenta equivocada

Cuando ocurre una transferencia errónea, la devolución depende de que el receptor la acepte. En el caso de Mercado Pago, es posible solicitarla desde la sección Actividad, seleccionando la operación y eligiendo la opción Pedir devolución, con el motivo correspondiente.

Si se trata de un error, un robo o una estafa, también se puede denunciar la operación para que intervenga el Centro de Atención al Cliente y evalúe el caso. Otra opción es dirigirse a la división de Cibercrimen y hacer la denuncia correspondiente.