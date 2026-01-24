ESCÁNDALO NARCO EN PIRANÉ: CAEN 5 KILOS DE MARIHUANA, COCAÍNA, $100 MILLONES Y UN AUTO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

EL DETENIDO ES JUANCHI ZARAGOZA, HIJO DEL EX INTENDENTE Y EX CONCEJAL

Un operativo de alto impacto sacudió a la ciudad de Pirané y dejó al descubierto un grave entramado de presunta comercialización de estupefacientes, con ramificaciones políticas que generan conmoción y silencio cómplice.

Según fuentes judiciales y policiales, durante una batida realizada en las últimas horas se secuestraron más de 5 kilos de marihuana, varias dosis de cocaína, una suma cercana a los 100 millones de pesos en efectivo y un vehículo, elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento derivó en la detención de Juanchi Zaragoza, ex concejal de Pirané, hijo de Juan Zaragoza, ex intendente de esa localidad.

La causa fue caratulada en el fuero federal como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un delito no excarcelable, dadas las características del secuestro y el volumen del dinero incautado.

De acuerdo a la información recabada, si bien la cocaína hallada era en pocas dosis, la cantidad de marihuana, el efectivo y el vehículo secuestrado refuerzan la hipótesis de una actividad sistemática y organizada, motivo por el cual el expediente ya se tramita en sede federal.

El dato que más indigna es el silencio político libertario. Nadie dice nada. Nadie explica nada desde la Libertad Avanza. Mientras tanto, la Justicia avanza y los elementos hablan por sí solos: droga, millones en efectivo y vínculos con el poder local.

Una vez más, queda en evidencia cómo apellidos ligados al poder y al Intendente BASUALDO aparecen involucrados en hechos gravísimos, mientras el vecino común sufre las consecuencias del narcotráfico en los barrios.

La causa sigue su curso.

Los hechos están a la vista.

Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.

