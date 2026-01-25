MONOTRIBUTISTAS: ESTAS SON LAS OBRAS SOCIALES HABILITADAS EN 2026 Y CÓMO CAMBIARSE
ARCA actualizó el listado de coberturas habilitadas para monotributistas en 2026, con 45 opciones entre obras sociales, mutuales y prestadoras privadas, y reglas claras para afiliarse o cambiar de entidad sin perder el acceso a la atención médica.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el listado de obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas durante 2026. En total, son 45 entidades habilitadas, entre obras sociales sindicales, mutuales y prestadoras privadas, disponibles tanto para quienes se inscriben por primera vez como para quienes buscan cambiar de cobertura dentro del régimen simplificado.
La elección de la obra social es uno de los pasos clave al adherir al Monotributo y también una decisión que puede modificarse, aunque con condiciones específicas y plazos que conviene conocer para evitar errores o demoras en la atención médica.
Qué se necesita para afiliarse o cambiar de obra social
Para darse de alta en una obra social, el monotributista debe elegir una de las entidades habilitadas y presentar la siguiente documentación:
- DNI (original y copia)
- Último comprobante de pago del Monotributo
- Formulario 184/F
- Formulario 152 (credencial de pago)
- Declaración Jurada 300/97, que se descarga desde ARCA y se presenta en ANSES
El cambio de obra social puede realizarse una vez por año a través del portal Mi SSSalud, con clave fiscal nivel 3. Una vez confirmado el trámite, la normativa establece una permanencia mínima de 12 meses en la nueva cobertura.
Además, los monotributistas pueden unificar aportes con su cónyuge si ambos están registrados en la misma obra social y sumar familiares a cargo, abonando un adicional mensual según el plan elegido.
Cuáles son las obras sociales habilitadas en 2026
Según el listado oficial, estas son las obras sociales disponibles para monotributistas:
- OSSACRA: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- OSPROTURA: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- OSTCARA: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines
- OSAMOC: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- OSTAXB.A: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA
- OSPM: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud
- OSBLYCA: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- OSOC: Obra Social de Operadores Cinematográficos
- OSCAMGLYP: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- OSPEDICI: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas
- OSPIFSE: Obra Social de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- OSMTT: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- OSDEM: Obra Social de Músicos
- OSOCNA: Obra Social de Comisarios Navales
- OSTPBA: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- OSPREN: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- OSEPC: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- OSAPM: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica
- OSVVRA (ANDAR): Obra Social de Viajantes Vendedores
- OSPIV: Obra Social de la Industria del Vidrio
- OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina
- OSPETAX: Obra Social de Peones de Taxis de Capital Federal
- OSVARA: Obra Social de Vendedores Ambulantes
- OSCRAIA: Obra Social de Conductores de Remises
- OSOESTYLARA: Obra Social de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos
- OSFYB: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- SERVESALUD: Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- OSDIC: Obra Social del Personal Directivo de la Construcción
- OSIM: Obra Social del Personal Directivo Metalúrgico
- OSDEPYM: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- OSMITA: Obra Social Mutualidad Industrial Textil
- ASSPE: Asociación de Servicios Sociales para Empresarios
- OSDO: Obra Social de Dirección
- OSDAAP: Obra Social de la Actividad Aerocomercial Privada
- UNIMEDICA: Mutual Médica Concordia
- AMPES: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias
- METCBA: MET Córdoba S.A.
- AMCI: Asociación Mutual del Control Integral
- ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.
- AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.