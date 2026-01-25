MONOTRIBUTISTAS: ESTAS SON LAS OBRAS SOCIALES HABILITADAS EN 2026 Y CÓMO CAMBIARSE

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el listado de obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas durante 2026. En total, son 45 entidades habilitadas, entre obras sociales sindicales, mutuales y prestadoras privadas, disponibles tanto para quienes se inscriben por primera vez como para quienes buscan cambiar de cobertura dentro del régimen simplificado.

La elección de la obra social es uno de los pasos clave al adherir al Monotributo y también una decisión que puede modificarse, aunque con condiciones específicas y plazos que conviene conocer para evitar errores o demoras en la atención médica.

Qué se necesita para afiliarse o cambiar de obra social

Para darse de alta en una obra social, el monotributista debe elegir una de las entidades habilitadas y presentar la siguiente documentación:

DNI (original y copia)

Último comprobante de pago del Monotributo

Formulario 184/F

Formulario 152 (credencial de pago)

Declaración Jurada 300/97, que se descarga desde ARCA y se presenta en ANSES

El cambio de obra social puede realizarse una vez por año a través del portal Mi SSSalud, con clave fiscal nivel 3. Una vez confirmado el trámite, la normativa establece una permanencia mínima de 12 meses en la nueva cobertura.

Además, los monotributistas pueden unificar aportes con su cónyuge si ambos están registrados en la misma obra social y sumar familiares a cargo, abonando un adicional mensual según el plan elegido.

Cuáles son las obras sociales habilitadas en 2026

Según el listado oficial, estas son las obras sociales disponibles para monotributistas: