Trágico Accidente en Tres Isletas: Un Hombre Falleció Tras Caer de su Motocicleta

Un hombre perdió la vida en la noche del domingo 07 de septiembre, tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Tres Isletas. El hecho ocurrió alrededor de las 21:35 horas sobre la Avenida Ex Combatiente de Malvinas, frente al local de helados Grido.

Según fuentes policiales, al llegar al lugar se constató que el siniestro involucró a una motocicleta marca Yamaha FZ 150 de color rojo, cuyo conductor se encontraba tendido sobre la calzada, ya sin signos vitales.

Personal médico que se hizo presente, encabezado por la Dra. Emilia Bogdawsicz, confirmó el deceso del hombre en el lugar del hecho.

Testimonios recabados por los efectivos indican que el motociclista habría perdido el control del rodado por razones que aún se investigan, impactando contra el cordón central de la avenida, lo que provocó su caída. En principio, no se observaron indicios de participación de otro vehículo.

La víctima fue identificada como Jorge Neri López, de aproximadamente 35 años, perteneciente a la comunidad Qom y domiciliado en la ciudad de Tres Isletas.

En el lugar intervino personal de Criminalística y la División Bomberos, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue judicial del Hospital «J.J. Castelli» para la realización del examen forense correspondiente. Asimismo, se procedió al secuestro del rodado y de las pertenencias del fallecido.

La causa fue caratulada como “Supuesta Accidentalidad con Resultado Fatal”, y está a cargo de la Fiscalía N°1, representada por la Dra. Maldonado.

