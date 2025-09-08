APA INCORPORA TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA FORTALECER EL CONTROL HÍDRICO EN LA PROVINCIA
La Administración Provincial del Agua (APA) dio un paso estratégico en la modernización de sus herramientas técnicas con la adquisición de equipamiento de última generación destinado a optimizar los estudios topográficos y fotogramétricos en todo el territorio chaqueño.
Con esta incorporación, el organismo fortalece su rol como ente contralor de los recursos hídricos y autoridad de aplicación del Código de Aguas del Chaco (Ley 555-R), consolidando su capacidad de planificación y fiscalización de obras hidráulicas.
Equipamiento y aplicaciones técnicas
Se trata de un GPS South G7 RTK y un dron Evo Pro 3 RTK, adquiridos a través de la empresa Geobaguen SRL, herramientas fundamentales para realizar estudios precisos de zonificación de riesgo hídrico, control de obras y replanteo de proyectos. Además, permiten generar modelos digitales del terreno (MDT), insumos clave para el análisis hidrológico.
Capacitación y transparencia
La empresa proveedora brinda capacitación integral al personal técnico del organismo, incluyendo el manejo operativo de los equipos, el uso de software especializado y la ejecución de tareas de campo.
De esta manera, la implementación de estas tecnologías no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también garantiza mayor transparencia y calidad técnica en los estudios que respaldan las decisiones estratégicas en infraestructura hídrica.