NBCH INVIERTE EN DESARROLLO DIGITAL CON PROYECCIÓN REGIONAL

Nuevo Banco del Chaco (NBCH) se proyecta en la región como un ejemplo de innovación financiera. Con el ingenio chaqueño, desarrolló productos como NBCH24 y UNICOBROS, que marcan una modernización que trasciende fronteras y se proyecta con fuerza hacia el escenario regional y nacional.

“Desde una provincia que muchas veces fue vista como periférica en el mapa nacional, asumimos el desafío de mostrar que la innovación también puede nacer en el interior y convertirse en un motor de desarrollo regional”, expresó el presidente de NBCH, Germán Dahlgren.

Con el esfuerzo de equipos propios y el ingenio chaqueño, NBCH desarrolló soluciones digitales de alta calidad y desempeño. Dos de ellas se convirtieron en pilares de la estrategia digital: NBCH24 y UNICOBROS.

“Esto significa que un productor puede transferir fondos, pagar servicios o administrar sus cuentas sin moverse de su campo”, ejemplificó Dahlgren y agregó: “Que una familia en cualquier punto de la provincia pueda ahorrar tiempo y dinero en trámites, con la misma calidad de servicio que en las grandes capitales, es un diferencial que pone al cliente local en primer plano”.

El otro desarrollo digital es UNICOBROS, una herramienta pensada para comerciantes, emprendedores y profesionales. Permite cobrar las ventas de forma ágil y segura, sin necesidad de equipos costosos ni procesos engorrosos. Ofrece comisiones muy competitivas y plazos de acreditación inmediatos.

“Gracias a esta solución, miles de negocios chaqueños y del NEA argentino hoy pueden crecer y competir en igualdad de condiciones, acercándose más a sus clientes y fortaleciendo al mismo tiempo la economía de la provincia y de la región”, sostuvo Dahlgren.

