EL GOBIERNO DE MILEI AL BORDE DEL ABISMO: TRAS LAS ELECCIONES SE DERRUMBAN ACCIONES ARGENTINAS EN WALL STREET

Javier Milei recibió un fuerte cachetazo en la provincia de Buenos Aires y los mercados comenzaron a marcar el ritmo de lo que se viene.

La tensión se apodera del mercado. La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires incrementó las dudas que la city ya tenía sobre el futuro del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, y las repercusiones se sintieron de inmediato en los activos argentinos.

Este lunes 8 de septiembre, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran fuertes pérdidas tras el resultado electoral bonaerense, que dejó en evidencia el retroceso del oficialismo en el principal distrito del país.

