TRAGEDIA Y MISTERIO: SE ESTRELLÓ UNA AVIONETA QUE LLEVABA DINERO Y DESAPARECIERON 2 MILLONES DE DÓLARES

El hecho dejó una persona fallecida y a otras tantas heridas, a pesar del rápido auxilio de los vecinos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la nave trasladaba 6 millones de dólares y que, al llegar las autoridades, solo encontraron 4.

Un accidente mortal y un robo millonario

El pasado sábado 18 de abril, una avioneta privada Cessna 402B se encontraba realizando un vuelo cuyo objetivo era trasladar 6 millones de dólares (una parte en reales) hasta Asunción.

Había salido desde Ciudad del Este y era parte de un plan de la compañía, que incluía el viaje de otro avión, para mover aún más dinero.

El avión, que tenía como destino Asunción, se estrellón en Minga Guazú. Foto: Clarín/Archivo

Sin embargo, alrededor de las 15:00, cuando solo se había alejado algunos kilómetros de su lugar de partida, tuvo una falla mecánica que hizo que pierda el control hasta estrellarse contra el suelo.

Específicamente, la aeronave cayó sobre una casa del asentamiento de San Isidro, Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

El hogar que sufrió el impacto del avión pertenece a Óscar Duarte. Por suerte, ni él ni su familia se encontraban dentro, aunque lamentan que su vivienda quedó completamente destrozada.

Los pobladores del lugar que escucharon el ruido de la caída se acercaron rápidamente al sitio del accidente, alejaron a los viajeros del avión del fuego y llamaron al 911.

Alrededor de 15 minutos después, arribaron los bomberos, quienes apagaron las llamas que consumieron la nave y trasladaron los heridos hasta el hospital regional de Ciudad del Este.

A pesar de esto, no se pudo evitar el fallecimiento de Fernando Londin, el piloto. La copiloto Yerutí Nuñez, por su parte, se fracturó una pierna, mientras que dos empleados que completaban el grupo que viajaba en el Cessna, sufrieron cortes y golpes en la cabeza.

Luego de la atención de los damnificados, las autoridades comenzaron a buscar las más de 30 bolsas repletas de dinero que el avión llevaba. Fue entonces cuando se dieron cuenta que faltaban varias.

La búsqueda del tesoro

Al detalle, según la investigación, la empresa denunció que desparecieron 2 de los 6 millones de dólares que trasladaba la aeronave.

Las autoridades intervinientes sospechan que se los llevaron los lugareños de la zona, y que incluso pueden haber estado involucrados algunos efectivos de seguridad.

Según informó el comisario Carlos Duré, del Departamento de Cooperación Policial Internacional, se realizaron al menos cinco allanamientos en la zona del kilómetro 26, en las cercanías del asentamiento donde ocurrió el accidente.

En estos, la policía no encontró el dinero, pero obtuvo datos clave sobre vehículos y sospechosos.

La policía se encuentra buscando el dinero faltante. Foto: Clarín/Archivo

Entre los elementos hallados, figuran conversaciones en grupos de WhatsApp, que están siendo analizadas como parte de las pistas para avanzar en la causa.

La policía maneja la hipótesis de que entre cinco y seis personas habrían concentrado la mayor parte del botín, aunque también reconoce que hubo numerosos involucrados que tomaron sumas menores, lo que complica la trazabilidad del dinero.

Los investigados, en su mayoría, serían personas de la zona que ya fueron identificadas por las autoridades. Se presume que el dinero podría estar oculto en distintos puntos, por lo que se avanza en tareas de inteligencia para dar con su paradero.

Se estrelló un avión que llevaba un dineral, y desaparecieron 2 millones de dólares

El comisario reconoció que, al tratarse de dinero en efectivo, su rastreo resulta complejo. También advirtió sobre un nuevo riesgo vinculado al caso: la aparición de grupos criminales de frontera que se hacen pasar por agentes policiales o fiscales.

Según los reportes, estas personas estarían visitando viviendas en la zona para exigir la devolución del botín, engañando a los lugareños.