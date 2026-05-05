GABRIEL PELLEGRINI ASUME LA PRESIDENCIA DE LA UCR EN VILLA RÍO BERMEJITO, IMPULSANDO UNA NUEVA ETAPA PARA EL RADICALISMO LOCAL

La Unión Cívica Radical de Villa Río Bermejito ha iniciado formalmente un nuevo capítulo en su historia política local con la designación de Gabriel Pellegrini como su flamante presidente, quien asumirá sus funciones el próximo 26 de junio. La elección tuvo lugar este lunes 4 de mayo en una asamblea partidaria celebrada en las instalaciones de la sede partidaria de Omar Reis, marcando el cierre de la gestión de dos años del presidente saliente, Daniel Legal.

La jornada democrática del 4 de mayo, que contó con una activa participación de los correligionarios, fue escenario de un enriquecedor debate y la presentación de diversas propuestas. En este marco, la figura de Gabriel Pellegrini emergió con fuerza, logrando el consenso necesario para liderar el partido en la localidad. Su nombramiento no solo representa un recambio dirigencial, sino la esperanza de insuflar nuevas energías y perspectivas al radicalismo en Villa Río Bermejito.

Pellegrini, cuya trayectoria en el ámbito partidario es reconocida por sus pares, asumirá el desafío de conducir a la UCR en un momento clave para la política local. A su lado, como primer convencional, fue designado el señor Roberto Cuevas, completando así una dupla que promete revitalizar la acción política del centenario partido.

Un dato relevante de la asamblea fue la destacada presencia y el explícito respaldo de la ex diputada Dorys Arkwrigth. Su apoyo a la candidatura de Pellegrini subraya la confianza en su liderazgo y en la visión que el nuevo presidente propone para el futuro del radicalismo en la villa.

La asunción de Gabriel Pellegrini a la cabeza de la Unión Cívica Radical local el 26 de junio se interpreta como el puntapié inicial para una gestión orientada a fortalecer la presencia del partido, promover el diálogo y trabajar en propuestas concretas para los desafíos que enfrenta Villa Río Bermejito. Con esta nueva estructura política conformada, se espera que el radicalismo local redoble sus esfuerzos en la arena política, buscando responder a las demandas y necesidades de sus ciudadanos bajo el liderazgo de Pellegrini.

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