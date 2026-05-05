ALERTA SOFÍA CONTINÚAN LOS CONTROLES Y DESPLIEGUES PARA HALLAR AL MENOR NAHUA

La Policía Caminera y la División de Búsqueda de Personas llevan a cabo operativos coordinadas con la provincia de Corrientes. Se refuerzan controles en puntos estratégicos y la difusión a nivel nacional e internacional.

…

En el marco de la activación del sistema nacional Alerta Sofía por la desaparición del menor Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, en la provincia de Corrientes, la Policía del Chaco desplegó varios operativos de prevención y búsqueda en rutas y accesos claves del territorio provincial, desde la momento de la alerta.

Por ello la Policía Caminera, intensificó los controles vehiculares y de personas en sectores estratégicos como el Puente General Belgrano, Paralelo 28, Antequeras, Makallé, Puerto Eva Perón, Rutas Provinciales y Nacionales. En estos puntos se afecta personal y recursos materiales con el objetivo de detectar cualquier indicio que permita dar con el paradero del niño.

En paralelo, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas activó un protocolo de acción que incluye la difusión masiva del caso a nivel provincial, nacional e internacional, y la comunicación inmediata a todas las dependencias policiales.

Asimismo, se mantiene contacto permanente con autoridades de la Policía de Corrientes para el intercambio de información en tiempo real, mientras que la unidad especializada del Chaco se encuentra en alerta, con disponibilidad operativa para intervenir ante cualquier dato relevante dentro de la jurisdicción.

Las autoridades remarcaron que los operativos continuarán de manera sostenida y solicitan a la comunidad colaborar con la difusión de la alerta y ante cualquier información llamar al 911 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

Relacionado