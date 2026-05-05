QUITILIPI EFECTIVOS RECUPERARON UNA BICICLETA DURANTE UN OPERATIVO

Avanza la investigación para dar con el autor del hecho.

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En la madrugada de este martes, personal de la Comisaría de Quitilipi llevó adelante un procedimiento en el marco del operativo Lince, mientras realizaban recorridas preventivas por la ciudad.

El hecho tuvo lugar en inmediaciones de las calles Santiago del Estero y José Alonso, donde los efectivos observaron a un hombre que trasladaba una bicicleta en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlo, abandonó el rodado y se dio a la fuga, donde ingresó en los pasillos de la zona.

Posteriormente, se constató que se trataba de una bicicleta rodado 29,color negra. El rodado fue secuestrado a los fines de avanzar con la investigación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, y avanzan las actuaciones para establecer la procedencia de la bicicleta y dar con el autor del hecho.

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