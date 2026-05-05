El Gobierno del Chaco continúa desplegando acciones de asistencia en territorio, en esta oportunidad en la localidad de El Espinillo, donde productores del Progano reciben maíz y alfalfa para la alimentación del ganado, en el marco de la emergencia hídrica que afecta a la región.

La entrega de maíz y alfalfa se realiza a través del Ministerio de la Producción, con el objetivo de acompañar al sector ganadero en un contexto adverso. La intervención es llevada adelante por el ministro Oscar Dudik y está destinada a pequeños y medianos productores que atraviesan dificultades como consecuencia de las condiciones climáticas, garantizando insumos esenciales para sostener la actividad.

Desde la cartera productiva destacaron que estas acciones forman parte de una política integral orientada a mitigar el impacto de la emergencia, fortaleciendo la producción ganadera y acompañando a las familias rurales. Estas asistencias, se brindan en un trabajo articulado desde la secretaría de coordinación de gabinete, con Carolina Meiriño, junto a las demás áreas del estado.

Asimismo, subrayaron la importancia de la presencia del gobierno provincial en el territorio, brindando respuestas concretas y rápidas a los sectores más afectados, con el objetivo de preservar el trabajo y promover el desarrollo local.

El programa Progano continúa consolidándose como una herramienta clave para el acompañamiento técnico y productivo, contribuyendo al sostenimiento del sector ganadero en distintos puntos de la provincia. Desde el gobierno seguirán acompañando a cada familia de productores que no bajan los brazos y siguen luchando por una provincia con mejor futuro.

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