7 Y 8 DE MAYO: JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL NARCOTRÁFICO

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, llevará adelante un encuentro sobre actualización en investigación y prevención del narcotráfico, que se realizará los días 7 y 8 de mayo, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno.

La propuesta, incorpora nuevas metodologías para la detección, resguardo y producción de evidencia en investigaciones vinculadas al narcotráfico, con el objetivo de fortalecer la intervención operativa y el desarrollo de causas judiciales.

La actividad contará con la cooperación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del Observatorio de Narcocriminalidad y Sistemas de Alerta Temprana sobre Tendencias Narco-criminales Emergentes.

Durante las jornadas se abordarán ejes clave como protocolos de bioseguridad, reconocimiento preliminar de sustancias, preservación de elementos probatorios y el tratamiento de nuevas sustancias psicoactivas. Asimismo, se analizarán nuevas modalidades del delito, circuitos de drogas sintéticas, desarticulación de laboratorios clandestinos y técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada y el uso de agentes encubiertos.

Además, se incluirán contenidos vinculados a delitos conexos, como el lavado de activos y la trazabilidad de criptoactivos, herramientas fundamentales para abordar la complejidad de la criminalidad organizada en la actualidad.

Las jornadas contarán con la participación del secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier; el director de Fiscalización de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Macario Cándido Velázquez; autoridades judiciales y representantes de las fuerzas provinciales.

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia de actualización permanente y articulación institucional, orientada a optimizar la prevención, consolidar investigaciones y fortalecer la respuesta frente al narcotráfico.

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