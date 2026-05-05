POLICIA CAMINERA EN MENOS DE 24 HORAS RECUPERARON UN AUTO ROBADO EN BUENOS AIRES, MOTOS ADULTERADAS Y UNA BUSCADA HACE 11 AÑOS

Además, aprehendieron a un hombre con pedido de captura.

Pcia. Roque Sáenz Peña

Agentes de la termal, secuestraron un vehículo que presentaba pedido de secuestro desde fecha 07/01/2026 por supuesto robo a solicitud de la provincia de Buenos Aires.

Además, constaron que tanto la documentación como la patente colocada eran apócrifas.

Más tarde, incautaron una motocicleta marca Honda modelo Wave de 110 cilindradas por presentar adulteraciones en motor y cuadro.

Gral. San Martín

De la misma manera, efectivos de Gral. San Martin secuestraron un rodado marca Maverik de 110 cilindradas por adulteraciones en su motor.

J.J.Castelli

Sus pares de la ciudad de J.J.Castelli, recuperaron otra motocicleta marca Honda modelo Wave de 100 cilindradas la cual presentaba pedido activo a solicitud de la comisaria segunda de la ciudad termal desde fecha 15/12/2015.

Resistencia

Motoristas de Resistencia apresaron a un hombre de 34 años por presentar pedido de captura por supuesta violación de domicilio en contexto de violencia de genero desde fecha 03/05/2023.

Puesto de Control Caminero – Casilla N° 3 (Ruta Nacional N° 11 – KM 1041,5)

Operadores del puesto mencionado demoraron un camión que transportaba una carga de 35.000 kg de azúcar por anomalías de origen y procedencia.

Dieron intervención al organismo competente.

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