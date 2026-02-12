TRAGEDIA: IBA EN BICICLETA A CUMPLIR UNA PROMESA Y LO MATARON EN EL CAMINO

Otro conmocionante hecho ocurrió a la altura del barrio 22 Viviendas, en la localidad de Las Tapias, Córdoba, cuando un hombre que pedaleaba 50 kilómetros para pedir por la salud de su madre, murió atropellado en el camino. Según se conoció, el conductor del auto escapó del lugar luego del accidente, pero horas más tarde fue encontrado y puesto a disposición de la Justicia.

Matías Prinotti tenía 40 años, era vecino de Villa Dolores y muy conocido en la zona por su pasión por el ciclismo desde hace años. Todo ocurrió cuando un Volkswagen Gol Trend lo embistió en plena ruta y escapó. El impacto fue fatal y el ciclista murió en el acto; no pudieron hacer nada para salvarlo.

Las autoridades comenzaron una investigación para dar con el paradero del autor del homicidio, cuyo vehículo fue identificado y el conductor demorado, por haber escapado sin asistir a la víctima.

Al momento del fatal accidente, Prinotti se dirigía en bicicleta rumbo a Villa Cura Brochero

