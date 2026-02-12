PRESIDENCIA DE LA PLAZA: “NO HACEMOS POLITIQUERÍA, HOY LA ASISTENCIA LLEGA A LA GENTE, NO A INTERMEDIARIOS”, AFIRMÓ RESICO

El secretario de Asuntos Estratégicos de la Provincia, Marcos Resico, llevó adelante este jueves una intensa agenda de trabajo en la localidad de Presidencia de la Plaza, con instituciones sanitarias, educativas y deportivas, además de reuniones con autoridades municipales y equipos de gestión.

Durante la jornada, Resico mantuvo un encuentro con el intendente local, Diego Bernachea y autoridades de Salud, donde se abordaron de manera puntual distintas cuestiones vinculadas al sistema sanitario de la región. En ese marco, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez y a la diputada provincial Carina Botteri, estuvieron en el hospital local, dialogaron con la directora y el personal, y verificaron el stock de insumos, el funcionamiento de las guardias y otros aspectos claves del servicio. “Para corregir lo que no funciona bien, hay que estar en el lugar y tener información de primera mano. Hay muchas cosas que desde la oficina no se van a saber ni percibir”, señaló el funcionario, remarcando la importancia del trabajo territorial.

En materia educativa, el secretario estuvo en establecimientos escolares donde se están realizando intervenciones a través de un trabajo articulado con el Ministerio de Educación, en el marco del programa de equipos territoriales. Las tareas incluyen mantenimiento general, corte de pasto, acondicionamiento de los edificios y puesta a punto para el inicio del ciclo lectivo. En total, se prevé intervenir en 10 instituciones educativas de la localidad. Asimismo, Resico recorrió el club local, visitó a emprendedores y mantuvo reuniones con distintos equipos de gobierno, con el objetivo de coordinar acciones y avanzar en soluciones concretas para la comunidad. Además, lo acompañaron el subsecretario de agricultura, Julio Fantín; la subsecretaria en Seguridad, Tamara Silvestri, el concejal local Mario Olmedo, entre otros.

En sus declaraciones, destacó la impronta del gobernador Leandro Zdero, subrayando su permanente presencia en el territorio. “Tenemos un gobernador que recorre la provincia de punta a punta, que busca llevarse la información de primera mano. Nosotros, como funcionarios, acompañamos esa línea articulando programas y áreas del Gobierno para que los resultados lleguen a los vecinos”, expresó.

Finalmente, el secretario valoró los programas sociales que se ejecutan actualmente en la provincia, destacando el enfoque de cercanía con los vecinos y la responsabilidad de los equipos territoriales. “Tenemos un gran Equipo de Ñachec, en toda la provincia. Es un modelo que vino a reemplazar prácticas anteriores, con mayor transparencia, responsabilidad y presencia real en los barrios”, concluyó.

