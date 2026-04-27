TRAGEDIA EN UNA ESCUELA DE ROSARIO: UNA NENA DE 6 AÑOS MURIÓ TRAS TROPEZAR Y GOLPEARSE EN EL RECREO

Una profunda conmoción atraviesa a la ciudad de Rosario tras la muerte de una niña de seis años que sufrió un grave golpe en la cabeza luego de una caída en su escuela.

El hecho ocurrió el viernes en la Escuela Islas Malvinas N° 117, ubicada en la zona sur de la ciudad. Según las primeras versiones, la menor —identificada como Luna M.— habría tropezado durante el recreo y golpeado su cabeza contra un banco de cemento.

Tras el accidente, fue asistida por personal médico y trasladada de urgencia al Hospital Víctor J. Vilela, donde ingresó en estado crítico. Allí fue sometida a una intervención para drenar un coágulo en el cráneo y permaneció internada en terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica.

Pese a los esfuerzos del equipo de salud, la niña falleció el domingo luego de que se constatara muerte encefálica. “Todo el equipo médico realizó todo lo posible para que se active el cerebro, pero no hubo forma”, señalaron desde el hospital.

De acuerdo a la información inicial, la caída se habría producido al pisar los cordones desatados de sus zapatillas. Sin embargo, la familia puso en duda esta versión y reclamó una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El padre de la menor relató que fue notificado de una supuesta caída leve, pero al llegar al establecimiento encontró a su hija en estado crítico. Además, aseguró que las zapatillas “seguían atadas”, lo que contradice la explicación brindada en un primer momento.

Tras confirmarse el fallecimiento, se activó el protocolo del CUDAIO, y la familia decidió donar los órganos de la menor, incluyendo riñones, córneas y válvulas cardíacas.

El hecho generó un fuerte impacto en la comunidad educativa, que suspendió las clases por duelo. Desde la institución expresaron: “Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna (…) toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida”.

Mientras tanto, continúan las actuaciones para determinar con precisión las circunstancias del trágico episodio.