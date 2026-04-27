El kicillofismo insiste en formar un amplio frente contra las políticas de Javier Milei

Para el funcionario, la construcción opositora debe tener dos pilares: resistir las políticas del oficialismo y, al mismo tiempo, ofrecer una propuesta superadora. «Que genere un programa, que genere un proyecto, que genere una esperanza para el pueblo argentino que está siendo muy golpeado», subrayó.

El dirigente también salió al cruce de quienes debaten los límites ideológicos del eventual espacio. «Todo el tiempo me preguntan cuáles son los límites por derecha y por izquierda. Yo lo que digo es que establezcamos determinados consensos básicos», planteó, y enumeró una serie de pilares: la defensa de los intereses nacionales y la soberanía, la democracia, los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia, el fomento de la producción y el trabajo, la inversión en ciencia y tecnología y el apoyo a las universidades nacionales.

«Son cuestiones básicas para nosotros los peronistas, pero quizás para otros sectores no son tan obvias. Si hay subsectores de otras fuerzas políticas que están de acuerdo con esos principios, bienvenidos, sentémonos a dialogar», agregó. Y fue contundente respecto a la necesidad electoral: «Con un núcleo duro no la vamos a ganar».

En el mismo sentido se pronunció Larroque quien señaló que «mientras no sea a favor de Milei, está todo bien» y advirtió «es imposible ganar si no se convoca a un conjunto de fuerzas».

El ministro de Desarrollo de la Comunidad también reivindicó la hoja de ruta trazada por el gobernador Axel Kicillof y lanzó una advertencia que apunta directamente a los errores del ciclo 2019-2023: «en la discusión que tenemos que tener, tenemos que plantearnos qué característica va a tener ese espacio a la hora de gobernar. No podemos cometer los mismos errores de 2019 a 2023, porque la ciudadanía no lo perdonaría».

Las declaraciones de ambos ministros contrastan con la posición expresada por Máximo Kirchner durante su reciente visita a Santa Fe, donde el diputado nacional cuestionó la idea del frente anti-Milei: «No me convence», dijo, y agregó que sería «un reduccionismo enorme» que el peronismo se direccione «solamente a que hay que ganarle a Milei».