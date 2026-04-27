ACCIONES PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO CHARLA SOBRE ACOSO Y BULLYING ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE LA VERDE

Personal policial brindó una jornada informativa destinada a docentes, alumnos y padres, con el objetivo de concientizar sobre la problemática del acoso escolar.

En el transcurso de la mañana alrededor de las 9 , personal de la División Violencia Familiar y de Género de Lapachito llevó adelante una charla informativa sobre “Acoso y/o Bullying Escolar”, en las instalaciones de la Escuela Secundaria E.E.S. N° 180 “Luis Jorge Fontana”, de la localidad de La Verde.

La actividad estuvo dirigida a docentes, alumnos y padres de la institución educativa, abordándose distintas temáticas vinculadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia en el ámbito escolar.

Durante la jornada se hizo entrega de folletería informativa y se proyectaron imágenes alusivas a la problemática tratada, generándose un espacio de participación e intercambio con los presentes.

La actividad culminó con una instancia de reflexión general, logrando la comprensión de la temática abordada y reforzando la importancia del trabajo preventivo en el ámbito educativo.

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