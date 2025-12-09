TRAGEDIA EN ENTRE RÍOS CON UN CHAQUEÑO INVOLUCRADO: MURIERON DOS MOTOCICLISTAS

Este fin de semana, se produjo un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta, donde los dos ocupantes del rodado de menor porte, perdieron la vida en el lugar.

El hecho se registró el domingo, a las 21:15, en la Ruta Nacional 32, a la altura del kilómetro 24.5, en el tramo que conecta las localidades de Seguí y Viale, en Entre Ríos.

Accidente en Entre Ríos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como dos jóvenes de 18 y 19 años, oriundos de la ciudad de Crespo. El conductor de la moto y su acompañante fallecieron en el acto, a causa del brutal impacto, según informó el medio local Puerto-FM Seguí.

En el lugar trabajaron de inmediato los Bomberos Voluntarios y un equipo médico del Hospital Lister de Seguí. Pese a los esfuerzos de rescate, solo pudieron confirmar el deceso de los motociclistas. Los cuerpos fueron posteriormente trasladados a la Morgue de Oro Verde para los trámites legales correspondientes.

Accidente en Entre Ríos.

El conductor de la camioneta Volkswagen Amarok, involucrada en la colisión, es un hombre originario de Sáenz Peña, Chaco, quien se dirigía a la ciudad de Paraná. Tras el accidente, fue detenido por las autoridades y trasladado a la Alcaidía de Tribunales de la capital entrerriana.

La causa quedó radicada en la justicia penal, que investigará las circunstancias precisas del choque para determinar eventuales responsabilidades. El hecho conmocionó a las localidades de la zona, donde la peligrosidad de ese tramo de la ruta es una preocupación recurrente.