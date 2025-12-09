MACHAGAI: UN CONFLICTO VECINAL TERMINÓ A LOS ESCOPETAZOS: UN JOVEN FUE BALEADO Y OTRO, DETENIDO

Un enfrentamiento entre vecinos en Machagai terminó con un joven de 29 años herido por una perdigonada de escopeta y con un sospechoso detenido pocas horas después. El hecho ocurrió en la noche del domingo y generó un operativo policial que se extendió por varias cuadras del barrio Quinta 50.

El herido ingresó al hospital local con lesiones en ambas piernas y, debido al dolor y a su estado general, no pudo brindar demasiados detalles sobre lo ocurrido. Sin embargo, dos testigos ofrecieron a los investigadores el primer hilo del caso: aseguraron haber presenciado una riña entre la víctima y un joven de 18 años, identificado como G.O., residente de la zona.

Según sus relatos, en medio del altercado el sospechoso habría tomado una escopeta y efectuado un disparo que impactó de lleno en las piernas del hombre que terminó internado.

Con esa información, los agentes iniciaron una serie de tareas investigativas que permitieron ubicar la casa del presunto agresor. Un operativo cerrojo en el sector culminó con la detención del joven y el secuestro de una escopeta calibre 12/70, que sería el arma utilizada.

El fiscal de turno de Sáenz Peña, César Collado (Fiscalía N.º 1), ordenó la aprehensión del detenido en una causa caratulada como «Supuestas lesiones con arma de fuego».

La investigación continúa mientras la víctima recibe atención médica y se espera que, a medida que evolucione, pueda aportar más datos sobre la pelea que terminó con un disparo y un barrio conmocionado.