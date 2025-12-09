CASTELLI ENCENDIÓ LAS LUCES EN LA PLAZA CENTRAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En una noche cargada de simbolismo religioso y espíritu navideño, el intendente Pío Sander dejó oficialmente habilitada la iluminación del árbol de Navidad 🎄 y el pesebre 🤱 en la plaza central.

Ante una multitud que se acercó para vivir uno de los eventos más importantes de la ciudad, este lunes 8 de diciembre se realizó el tradicional Encendido de Luces ✨, un momento lleno de brillo, color y emoción para todas las familias castellenses ❤️.

El intendente Sander encabezó la ceremonia acompañado por la presidenta del Concejo Deliberante Soledad Rach, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, concejales y miembros del gabinete municipal 👥.

La velada contó también con la participación de la Escuela de Música 🎶 dirigida por el profesor Alejandro Toloza, cuyos jóvenes músicos deleitaron al público con hermosos villancicos 🎺✨.

En su discurso el mandatario destacó el trabajo del equipo liderado por el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez en el taller de reciclado que hicieron posible esta magnífica muestra.

Como parte del espectáculo, la batería de Estrella Tropical, conocida como “La Aplanadora” 🥁🔥, hizo una vibrante presentación que sumó ritmo, energía y alegría a la celebración con su poderosa batucada 🎶✨.

Los alumnos de la escuela de gimnasia » Elastics» haciendo impresionantes demostraciones.

Posteriormente, las autoridades recorrieron la muestra navideña 🎁 y Papá Noel 🎅 sorprendió a los más pequeños con obsequios y golosinas 🍬.

Fue una noche llena de emoción, encuentro y espíritu festivo 🌟 que marca el inicio de un nuevo tiempo de esperanza para la comunidad de Castelli.

