CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS: EL BANCO DEL CHACO HABILITA LA GESTIÓN ONLINE Y REFUERZA LA ATENCIÓN

Para facilitar el acceso a la línea de préstamos de consolidación de deudas, el Nuevo Banco del Chaco habilitó la gestión online para poder iniciar el trámite sin demoras y con acompañamiento personalizado.

Esta herramienta busca aliviar la economía familiar mediante la unificación de deudas en una sola cuota mensual, con condiciones más convenientes.

Las personas que deseen comenzar la gestión pueden hacerlo a través del formulario disponible en www.nbch.com.ar o ingresando directamente a https://www.nbch.com.ar/formularios/ConsolidacionDeuda.

Una vez enviado, en un plazo de hasta 72 horas hábiles, un asesor de NBCH se comunicará para indicar la documentación necesaria y otorgar un turno para completar el trámite en sucursal.

Esta modalidad online ofrece una alternativa ágil, evita esperas en las oficinas y simplifica el proceso para los clientes.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER?

La línea está habilitada para personas que perciben sus haberes en NBCH:

Activos y pasivos de la Administración Pública Provincial

Personal del sector privado

Organismos y entes autárquicos

¿QUÉ DEUDAS SE PUEDEN CONSOLIDAR?

El préstamo permite unificar en una sola cuota:

Préstamos personales

Tarjetas de crédito

Cuotas vencidas

Deudas con cooperativas y mutuales con código de descuento

Deudas en otras entidades financieras, incluso en situación irregular

La línea de préstamo de consolidación de deudas es una medida para aliviar la economía familiar, unificar deudas para que la cuota no supere el 50% del sueldo y contar con fondos disponibles para atender gastos y necesidades.

CANALES DISPONIBLES

El formulario web es la vía más rápida y sencilla para iniciar la gestión, acompañado por la atención personalizada de asesores del Banco.

Además, el NBCH refuerza sus canales digitales a través de:

Atención online por WhatsApp: 3624 16 1290

Formulario y consultas en la web oficial: www.nbch.com.ar

Para quienes prefieran la atención presencial, la línea de consolidación también se puede gestionar en todas las sucursales NBCH, además de las oficinas especiales con horario extendido, habilitadas en puntos estratégicos para facilitar el acceso.