LA POLICÍA LOCALIZÓ A LA MENOR BUSCADA EN MACHAGAI

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una menor que era intensamente buscada en la localidad de Machagai fue ubicada hace unos minutos, tras un operativo conjunto entre personal de la comisaría local, el servicio externo y el Grupo Motorizado.

La búsqueda se había iniciado luego de que su madre denunciara que la adolescente no había regresado a su domicilio. Luego de diversas recorridas e investigaciones, el personal interviniente logró localizarla en la vivienda de una amiga. La menor accedió voluntariamente a acompañar a los efectivos y fue examinada por un profesional médico, quien constató que no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado general.

La autoridad judicial dispuso que se tomen las declaraciones correspondientes, que intervenga el organismo de protección de la infancia y que la adolescente sea entregada nuevamente a sus familiares. Con ello, quedó desactivado el protocolo de búsqueda.

LOCALIZARON A LA JOVEN QUE VIAJO A BUENOS AIRES

Durante un operativo conjunto entre unidades de búsqueda de personas de la provincia del Chaco y de la ciudad de Buenos Aires, localizan una joven que estaba siendo buscada bajo presunta desaparición. La mujer fue hallada en una localidad bonaerense, se encuentra en buen estado de salud y, por su voluntad y en uso de su derecho, decidió no regresar a su ciudad de origen.

Las autoridades informaron que la investigación se desarrolló con participación de la División de Búsqueda de Personas desaparecidas y extraviadas, y bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal especializado en temática de género, en coordinación con la policía metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.

Ante ello, la Justicia interviniente dispuso dar por concluido el protocolo activo de búsqueda. Sin perjuicio de ello, continúan las diligencias habituales del caso.

Relacionado