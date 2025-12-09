EL CONSEJO DE MAYO SE REÚNE POR ÚLTIMA VEZ EN LA PREVIA A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Tratarán este martes el paquete de proyectos enviado por el Poder Ejecutivo a los seis representantes que fueron convocados a la sexta y última edición del órgano consultivo.
Consejo y Pacto de Mayo
El Consejo de Mayo su primer encuentro de 24 de junio de este año y tuvo como anfitrión al entonces ministro coordinador Guillermo Francos, este martes hay reemplazado por el exvocero Manuel Adorni.
Su objetivo es avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Javier Milei y una veintena de gobernadores en Tucumán, entre los cuales se encuentra la polémica reforma laboral que tiene tantos defensores -en el gobierno- como detractores -en la oposición y en sectores sindicales.
También el proyecto de inocencia fiscal, la modificación a la Ley de Glaciares y del Código Penal, y la iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal prohibiendo leyes que generen déficit, son temas que serán tratados en las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo entre el 10 y el 30 de diciembre.