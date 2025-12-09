El Consejo de Mayo se reúne por última vez en la previa a las sesiones extraordinarias

El Consejo de Mayo vuelve a reunirse desde las 13.30 de este martes, en el que será su último encuentro para ajustar los detalles del informe final que enviará para su tratamiento al Congreso de la Nación.

paquete de proyectos en estudio de los seis representantes que fueron convocados a la sexta y última edición del órgano consultivo. El Poder Ejecutivo, en tanto, mantiene bajo reserva el formato del

Pese al reciente rechazo del gremialista Gerardo Martínez a la esencia del proyecto de reforma laboral elaborado por el Gobierno, el oficialismo envió a los representantes un borrador para su revisión técnica.

Según indicaron fuentes oficiales a Ámbito.com, la idea de la administración libertaria es dejar plasmada la falta de consensos y las posturas sectoriales en el documento, cuyos detalles finales se discutirán este martes por los representantes en el organismo.

Ellos son el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; al diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez por el sindicalismo y el presidente de la UIA Martín Rappallini, quienes serán recibidos por el anfitrión Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete de Ministros.