CASTELLI: CAUSA ROBO A MANO ARMADA A MOSSMAN; LA POLICÍA REALIZÓ UN ALLANAMIENTO EN EL BARRIO LAS PALOMAS

El día lunes, personal de la División Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda del bario Las Palomas, tras una orden judicial con el objetivo de obtener pruebas y elementos relacionados con la causa.

En dicho procedimiento se logró el secuestro de una camioneta Toyota color gris, que se presume estaba siendo utilizado para actividades ilícitas. Además, numerosos proyectiles de calibre 45, material que quedó bajo custodia judicial para su peritaje.