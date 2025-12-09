EL PASEO DE ARTISTAS Y ARTESANOS CELEBRÓ 26 AÑOS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL INSTITUTO DE TURISMO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Instituto de Turismo del Chaco acompañó la celebración por los 26 años del tradicional Paseo de Artistas y Artesanos, que cada domingo reúne a más de 35 emprendedores en el Museo Augusto Schulz, ubicado en Carlos Pellegrini 802. Este espacio emblemático se consolidó como un punto de encuentro para vecinos y turistas, ofreciendo productos originales y hechos a mano que reflejan la identidad cultural chaqueña.

La jornada volvió a convocar a cientos de visitantes que disfrutaron de espectáculos en vivo, propuestas familiares y una variada oferta de piezas artesanales. El paseo, que se realiza de manera ininterrumpida desde hace más de dos décadas, impulsa las economías creativas locales y se reafirma como una cita obligada en la agenda cultural de la ciudad. Este acompañamiento institucional se enmarca en la premisa del gobernador Leandro Zdero de fortalecer la difusión y valoración de los productos artesanales chaqueños. Promover a los emprendedores que integran este paseo significa respaldar a quienes, con su trabajo diario, sostienen y proyectan las raíces culturales y productivas de la provincia.

Durante la celebración, la presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, recibió una mención por parte de la Asociación Civil de Artesanos Unidos del Chaco, en reconocimiento al acompañamiento permanente y al trabajo conjunto desarrollado a lo largo del año para visibilizar las actividades y fortalecer los canales de comercialización.

Además, Mazzaroli recorrió el recientemente puesto en valor Centro de Interpretación de los Ferrocarriles del Chaco, ubicado en la ex estación dentro del Museo Augusto Schulz. Este nuevo espacio invita a conocer la memoria ferroviaria provincial mediante documentos, imágenes y piezas históricas que narran el rol del ferrocarril y de la industria del tanino en la expansión productiva del Chaco a principios del siglo XX.

El Centro de Interpretación abrirá sus puertas al público los domingos de diciembre, ampliando la oferta cultural disponible para visitantes y residentes. Con estas acciones, el Instituto de Turismo reafirma su compromiso de acompañar iniciativas que revalorizan la identidad chaqueña y fortalecen el entramado cultural, turístico y económico de la provincia.