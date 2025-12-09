CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS: LAS SEIS REFORMAS QUE IMPULSARÁ EL GOBIERNO EN EL CONGRESO, EN DETALLE

El gobierno nacional formalizó este martes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación entre el 10 y el 30 de diciembre, mediante el Decreto 865/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El documento, incluye la agenda legislativa que el oficialismo busca aprobar en las próximas semanas.

Al tope del temario figura el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, que el Poder Ejecutivo presenta como la señal clave de «orden fiscal» hacia los mercados.

El objetivo explícito del oficialismo es obtener la media sanción el miércoles 17, aunque el dictamen deberá reemitirse tras el cierre del período ordinario.

Junto al Presupuesto, el paquete incluye la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que revisa parámetros tributarios y busca aliviar las sanciones por evasión, además de un régimen de «Estabilidad Fiscal y Monetaria», la reforma laboral, la reforma del Código Penal de la Nación, y una adecuación de la Ley 26.639 sobre glaciares y ambientes periglaciares.

El Gobierno prevé, además, convocar a una nueva ronda extraordinaria entre fines de enero y mediados de febrero, donde podría intentar avanzar con los proyectos que no logren sanción en este plazo.

Uno por uno, los seis temas a tratar

Presupuesto 2026

Es el pilar fiscal del plan de gobierno: marca las prioridades de gasto para el año que viene y es visto como una señal de disciplina fiscal hacia inversores y mercados. El proyecto ya contaba con dictamen en Diputados, pero perdió estado parlamentario con el fin del período ordinario. Ahora deberá reemitirse para volver a tratarse.

En los últimos días se realizaron reuniones con gobernadores provinciales, que plantearon demandas diversas, lo que sugiere negociaciones intensas para obtener apoyos.

Ley de Inocencia Fiscal

La iniciativa propone elevar los montos a partir de los cuales se configura el delito de evasión fiscal, y modificar los plazos de prescripción. Según el Gobierno, busca ofrecer una «puerta de salida» a quienes mantengan ahorros no declarados (los famosos «dólares bajo el colchón»), ofreciendo menor penalidad.

Si prospera, implicará un cambio en la lógica de fiscalización y sanciones tributarias, lo que podría tener impacto sobre la recaudación y el control fiscal.

Régimen de Estabilidad Fiscal y Monetaria

Forma parte del paquete complementario al Presupuesto, y apunta a establecer reglas estrictas para el gasto público, evitar desequilibrios y limitar el financiamiento vía emisión monetaria. Funciona como una señal de compromiso hacia los mercados, con el propósito de dotar de previsibilidad fiscal en un contexto de fuerte volatilidad.

Reforma laboral

Aunque aún no se conocen todos los detalles, circulan algunos ejes anticipados : recortes a indemnizaciones, cambios en los convenios colectivos, flexibilización de condiciones laborales, menor regulación de despidos, modulación de derechos como huelga, jornada, vacaciones e indemnización.

También se evalúa modificar el principio de «ultraactividad» de los convenios vencidos, impidiendo que continúen vigentes automáticamente, y priorizar convenios más acotados (por empresa o provincia) por sobre los generales.

El oficialismo lo presenta como una forma de dinamizar el empleo formal y bajar los costos laborales, aunque sindicatos y sectores críticos advierten riesgos en materia de derechos laborales.

Reforma del Código Penal

El proyecto prevé una serie de modificaciones , entre ellas: endurecer penas, ampliar el catálogo de delitos importantes (homicidios, narcotráfico, trata, el material de abuso sexual infantil, delitos graves en general), y modificar criterios de prescripción y excarcelación.

También se busca alterar procesos judiciales: reducir planes de liberación anticipada, ajustar los mínimos de condena, y aumentar la condenabilidad general. Inicialmente se había especulado con incluir la imprescriptibilidad para delitos como corrupción, aunque fuentes judiciales advierten que en esta versión no estaría contemplado.

Revisión de la Ley de Glaciares

El temario incluye un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglaciar.

La intención es permitir que cada provincia defina sus zonas periglaciares, lo que podría abrir la puerta a nuevas explotaciones mineras, una demanda de provincias del Norte y de Cuyo. La iniciativa ya generó críticas de ambientalistas, que advierten riesgos de avance sobre ecosistemas frágiles y recursos hídricos.