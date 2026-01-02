Tragedia en Córdoba: un trabajador de peaje murió aplastado por una cabina en medio de un temporal

Rossi contó que Jorge tenía varios años ya en Caminos de las Sierras, era oriundo de Río Cuarto y vivía con su madre, que tiene más de 90 años de edad.

En otro orden, confirmó que en la estación de peaje no hay actividad durante este viernes hasta que no se terminen los peritajes respectivos. “Nosotros hemos pedido a la empresa que se hagan los análisis respectivos y se den a conocer los resultados antes de que los trabajadores vuelvan a sus puestos”, finalizó.

Trabajan en el lugar bomberos, personal de Caminera y de la Departamental Colón, con la colaboración de la Departamental Juárez Celman. Se espera que Policía Judicial realice los peritajes.

Según informan desde Caminos de las Sierras, la ruta 9 Norte está actualmente operativa y abierta al tránsito, pero no funciona la estación de peaje.

El fenómeno provocó destrozos materiales, anegamientos en las calles y reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de la provincia estaban bajo alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y turistas.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó techos, sillones y autos.

La alerta amarilla continúa hasta la noche de este jueves. En ese contexto, la Policía de Córdoba difundió un aviso preventivo a través de redes sociales sobre la presencia de ráfagas intensas y recomendó circular con precaución ante la inestabilidad climática.