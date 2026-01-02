EMPEZÓ LA NUEVA ETAPA DEL PLAN ECONÓMICO Y LOS ANALISTAS PONEN EL FOCO EN LA ACUMULACIÓN DE RESERVAS

Empieza la nueva etapa del plan económico y los analistas ponen el foco en la acumulación de reservas. (Foto: X/@Felii_

Este viernes empezó de manera oficial la nueva etapa del programa económico, que el Gobierno denominó como fase de remonetización 2026. Su objetivo es monitorear el crecimiento de la demanda de pesos para abastecer al mercado en función de ella y, en ese proceso, acumular reservas. Este último punto, precisamente, es el que seguirán de cerca los inversores y analistas.

La renovación del esquema monetario y cambiario fue anunciada el 15 de diciembre y tiene dos puntos principales: la ampliación de las bandas entre las que flota el dólar (que dejarán de ajustarse 1% mensual y pasarán a hacerlo en función de la inflación) y el programa de compra de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

Según detalló la entidad, desde este viernes podrá adquirir hasta el 5% de los dólares operados diariamente en el mercado. Además, estará habilitado a hacer compras en bloque por montos mayores. La novedad fue bien recibida por inversores y analistas.

Sin embargo, advierten que la acumulación será gradual y ponen el foco en cuántos de los dólares comprados podrá retener el BCRA en sus arcas. A la vez, prevén que el organismo calibre las compras no solamente respecto de la demanda de dinero sino también de modo tal de no generar un aumento en el tipo de cambio.

“Esperamos que el BCRA, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre de 2026, pueda acumular reservas en forma sostenida, comprando el superávit del mercado de cambios que esperamos sea más alto en esos meses, en tanto la demanda de dinero se recupere y se avance con las reformas, entre otras condiciones», afirmó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Por su parte, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, apuntó: “Queda ver en los próximos meses hasta dónde está dispuesto el BCRA a presionar sobre el tipo de cambio para acumular reservas. Son varios los factores que influyen y el momento de intervención será clave”.

En la misma sintonía, Ritondale agregó que, en la práctica, la intención de acumular reservas estará supeditada al objetivo de mantener el tipo de cambio dentro de las bandas.

Según el comunicado que publicó la autoridad monetaria en diciembre, un cálculo oficial conservador indica el BCRA estará en condiciones de comprar US$10.000 millones en 2026. “Esa es cifra es razonable, en la medida en que se recupere la demanda de dinero y baje la dolarización de portafolios privados, algo que ya ocurrió en noviembre”, sostuvo Ritondale.

De todos modos, y como señaló el propio BCRA en sus últimos comunicados, la capacidad de retener las reservas que eventualmente pueda comprar dependerá de que el Tesoro pueda recuperar el acceso al financiamiento en moneda extranjera.

La Argentina enfrenta en 2026 vencimientos por US$12.500 millones solamente entre bonos y el FMI. Por lo tanto, es necesario que el Gobierno logre financiarse sin recurrir a las reservas para cumplir con los compromisos pendientes. El primer pago, por US$4200 millones, tiene fecha para el próximo 9 de enero.

Más reservas, ¿menos restricciones?

Una vez consolidado el programa de compra de reservas, el BCRA anticipó que podría avanzar con la quita de las normativas remanentes del cepo al dólar.

“En la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a mercados externos por parte del Tesoro, el BCRA podrá considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten sobre stocks de dividendos y pago de deudas comerciales previas al 2023″, anticipó la entidad al publicar sus objetivos para este año.

Para Caprarulo, son pocas las chances de ver más un relajamiento del cepo en los próximos meses. “En 2026 ya se anunció que las empresas van a poder acceder nuevamente al mercado de cambios para remitir utilidades al exterior. Es un paso necesario y una buena señal. No esperamos otros cambios relevantes por el momento», dijo.

Algo más optimista, Ritondale apuntó que se podrían levantar algunas de las restricciones que todavía pesan sobre las empresas, aunque consideró que se anunciará en la medida en que las condiciones lo permitan.