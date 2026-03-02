TODO LO QUE NO SE VIO DE UNA ASAMBLEA CARGADA DE TENSIÓN

Javier Milei y un discurso en donde apostó a la confrontación Javier Milei y un discurso en donde apostó a la confrontación

Las calles de la zona del Congreso se vallaron a las 6 de la mañana. La Policía Federal, Prefectura, Ejército, Casa Militar y Prefectura empezaron desde temprano a saturar la zona y a realizar los cortes de calles que no cedían ante el reclamo de los vecinos que salían a hacer las compras de un domingo de sol. Pasadas las 17 comenzó la llegada de la militancia libertaria que tenía invitación para ingresar al recinto. Pero no fue hasta las 18:30 que pudieron ingresar. En ese momento, buena parte de los invitados -jóvenes y varones en su gran mayoría- apuraron el paso para estar en primer lugar y sacar sus celulares para sacar fotos.

En la calle, los diputados, senadores y funcionarios nacionales iban entrando. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, apuró el paso para no frenar frente a los periodistas. La diputada libertaria Juliana Santillán hizo una puesta en escena. Entrando al Palacio saludó a los jefes militares pero, como su CM no lo había tomado, volvió sobre sus pasos y lo hizo nuevamente para que quede registro fílmico. Con la apertura del recinto, los diputados libertarios fueron entrando, se sacaron fotos todos juntos, separados, selfies y subieron videos. El dress code que reinó entre las mujeres libertarias fue el blanco, aunque algunas optaron por sacos violetas o borravino.

Mientras se sacaban fotos, bajó el primer canto desde las gradas en la previa a que comenzara la sesión: “Elé, olé, olé, Seba, Seba” en referencia al armador y diputado libertario Sebastian Pareja. Las internas libertarias también se disputó en los balcones. En referencia a los invitados, el primer gobernador en llegar y ocupar su lugar fue Elias Suarez, de Santiago del Estero. Hasta que se anunció que en minutos comenzaba la Asamblea, era el único gobernador sentado en el lugar reservado. Comenzada la asamblea ingresaron los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, Claudio Poggi de San Luis, y Maximiliano Pullaro de Santa Fe. Más tarde llegaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Friegio (Entre Ríos) y Lisandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri(GCBA)

Mieli le apunta al bloque del peronismo Mieli le apunta al bloque del peronismo

En lo que se refiere a los embajadores, los primeros en ingresar al recinto fueron el representado de los Estados Unidos, Peter Lamelas, que lo hizo junto al embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela. En los palcos del primer piso se fueron ubicando los invitados especiales y funcionarios. El equipo económico ocupó uno, la familia del Presidente Milei en el centro, y también se pudo ver al ex empresario Antonio Aracre junto al ex intendente de Tres Febrero, Diego Valenzuela. En el balcón de al lado estaba el streaming oficialista, Daniel Parisini -conocido popularmente como el Gordo Dan– junto al legislador bonaerense Agustín Romo. Más tarde se sumó a ese palco el asesor presidencial Santiago Caputo junto al secretario de justicia, Santiago Amerio.

Quien prefirió, o no consiguió un lugar mejor, ir con la militancia fue la diputada provincia Florencia Arieto quien, enfundada en una camisa violeta, siguió todo desde el tercer piso. La misma Arieto que, al término de la Asamblea pasó por al lado de Germán Martínez que estaba dando una nota para una radio y, intentando esconderse, le gritó “kuka tira piedras” y se fue.

Además, como viene sucediendo desde que La Libertad Avanza llegó al Gobierno, en ninguna de las apertura de sesiones se pudo observar a empresarios y la transmisión televisiva sólo enfocó a los propios.

Internas y presencias

El inicio de la Asamblea ya se notó las diferencias. Se anuncia el ingreso de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que es quien preside la sesión en su rol de presidenta del Senado; y fue recibida con un frío silencio de parte de los legisladores del oficialismo, los socios y la militancia. Cuando se anunció la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, todos los que habían mostrado indiferencia con Villarruel estallaron en un aplauso. “Vamos Martín”, le gritó la militancia. Menem sonrió y saludó.

Germán Martínez se acercó a hablar con Martín Menem

Esta interna quedó reflejada en la transmisión al momento del ingreso del Presidente al Palacio. La televisión mostró cómo, en medio del amontonamiento, la Vicepresidenta se hace lugar empujando con el cuerpo a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La única representación de la oposición fueron los diputados del bloque de la Izquierda, Nicolas del Caño, Miryam Bregman, Romina del Pla y Néstor Pitrola. También se ubicó en su banca los dos diputados de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot.

Luego de que se anunciara la delegación de diputados y senadores que iban a recibir al Presidente Javier Milei -ninguno de la oposición- ingresaron los diputados del interbloque Unidos y un grupo de los diputados del bloque de Unión por la Patria y un solo senador, Humberto Bahl, del bloque Justicialista. El sector del peronismo que se ausentó casi en su totalidad fueron los diputados y senadores que responden a La Cámpora. Sólo estuvo presente Horacio Pietragalla Corti, Florencia Carigliano y Fernando Diaz.

Carteles, cantos y cruces Como sucede desde hace años, desde varios lugares aparecieron carteles en contra de Milei. Juan Marino mostró uno que decía «Milei – despidos“, Juan Graboisescribió en su cuaderno «$líbranos del mal“, y la izquierda mostró uno que decía ”Milei, tu reforma laboral nos vuelve al siglo XIX» y «No al cierre de FATE“. En la banca del peronismo también aparecieron carteles en referencia a la Ley de Glaciares: «Sin agua no hay mate» y «sin agua no hay vermut» entre otros.

El influencer libertario se cruzó con la diputada de izquierda

El ingreso de Milei al recinto ya marcó el pulso de lo que iba a ser la inauguración de las sesiones ordinarias. Mientras comenzaba a caminar por el recinto, esta vez sin la banda ni el bastón presidencial, la militancia comenzó a cantar «panic show“, la canción de La Renga que es ícono de los militantes libertarios. Milei, frenó sus saludos y alentó a la gente a cantar. Cuando se hizo un silencio, luego también de que se cantara por Karina Milei, se escuchó un grito desde el recinto: «¿dónde está tu amigo Espert“? la militancia y los legisladores libertarios respondieron al grito de ”presidente“.

Milei planteó un discurso apuntándole desde el minuto uno al bloque del peronismo. se cruzó en varias oportunidades, los trató de ignorante mientras lo festejaban los legisladores libertarios y la militancia. “Ustedes también pueden aplaudir porque soy presidente de ustedes también” les dijo en tono burlón. “No pueden aplaudir porque les tiembla las manos”. Los diputados del peronismo le hicieron señas con los dedos de 3% en relación a la causa de Andis y fue uno de los primeros cruces con el Presidente que los trató de “mentiroso” “chorros” “brutos e ignorantes”.

Los cruces se fueron reiterando y con algunos diputados en especial, como Juan Grabois a quien trató de ignorante y el legislador le respondió «mostrame el doctorado“. Kelly Olmos le gritó “delirante” y Milei le respondió «son muy pintoresco“. Fue tan disruptivo el enfrentamiento que planteó Milei que el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se paró para hablar con Menem y a Villarruel a quienes les recriminó sobre el tono presidencial «Nos habían adelantado que iba a ser un discurso de confrontación de gestión contra gestión, no esto“, señaló el diputado. El cruce duró unos minutos, mientras la tribuna cantaba ”presidente“, Menem solo hacía gestos con el rostro.

Pero no se cruzó solo con el peronismo, el diputado Pablo Juliano de Unidos también le reclamó por su actitud beligerante. «Usted no hace lo que dice presidente. No lo cumple“, Milei solo lo miró. A la hora de hablar de seguridad, la “popular” entonó el «saquen al pinguino del cajón, para que vea que los pibes cambiaron de idea llevan las banderas del león“. Milei, primero hizo gestos para alentar los cantos -como hizo caso toda la noche- y siguió “picanteando” el recinto: miró al peronismo y les dijo «después les pasamos la versión en dibujitos para que ustedes entiendan“.

Milei entrando con Villarruel al Congreso Milei entrando con Villarruel al Congreso

Grabois fue uno de los centros de los dichos del presidente y de la hinchada que respondió en muchos casos levantando la mano y haciendo el gesto de los juegos del hambre. Kukas fue otro de los adjetivos que utilizó y cuando les gritó “chorros” estalló el recinto. «Andá a buscarla al ángulo kuka“, les gritó cuando habló de Aerolíneas Argentinas.

La tensión recorrió todo el discurso. El Presidente no dejó pasar ninguna de las oportunidades de fustigar al peronismo. En modo «ganador» se mostró confiado y confrontativo con todo aquel que elevó la voz para responder alguna de los argumentos que fue esgrimiendo en su discurso. Apeló nuevamente a los «apodos“, por lo menos así lo hizo con la diputada Miryam Bragman a quien denominó «la chilindrina trosca“, quien en ese momento se cruzaba con el ”Gordo Dan» quien desde el balcón le gritaba que se calle y escuchara al Presidente.

Aunque el discurso de Milei fustigó al peronismo e incomodó a los bloques del medio, solo las senadoras de Provincias Unidas Alejandra Vigo, la senadora de La Neuquinidad Julieta Carroza y la diputada Teresa García se retiraron del recinto en el momento que empezó el señalamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner. A la salida, los diputados del peronismo y de los bloques del medio se mostraron entre sorprendidos y enojados por el nivel de confrontación del discurso presidencial. Quizás, el más gráfico de todos fue el gobernador Maximiliano Pullaro que frente a un pedido de opinión sobre las palabras presidenciales sólo se sonrió e hizo “montoncito” juntando los cinco dedos de una mano.